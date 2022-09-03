نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقدر اخذ قرض ثاني من امكان.. شروط تمويل إمكان الراجحي الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل اقدر اخذ قرض ثاني من امكان؟، فبالحديث عن شركة إمكان للتمويل، فهي إحدى أكبر الشركات المالية في المملكة العربية السعودية، وتعمل إمكان جاهدة لتقديم أفضل القروض والتمويل لجميع مواطني المملكة، وتساعد شركة إمكان ، المملوكة من قبل مصرف الراجحي، في تقديم العديد من التسهيلات لجميع شرائح المجتمع ، ويمكن للجميع الاستفادة من هذا التمويل في القطاعين الخاص والحكومي.

هل اقدر اخذ قرض ثاني من امكان

وبالرد على استفسار هل اقدر اخذ قرض ثاني من امكان فقد أكدت ضمن أجوبتها على الاسئلة الشائعة بأنه يمكن للعميل طلب تمويل شخصي إضافي بالرغم من وجود تمويل قائم، حسب الشروط والمزايا المحددة من قبل الشركة،

معايير تمويل شركة إمكان

أتاحت إمكان الراجحي جميع الشروط المتعلقة بمنتجاتها المالية، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدمون على القرض مواطنين سعوديين يعملون في القطاع العام أو الخاص. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. يجب أن يكون المتقدمون الذين يتقدمون بطلب للحصول على قرض أقل من 70 عامًا. يجب على الراغبين في الحصول على قروض أن يكون معاشهم الشهري ما لا يقل عن 2000 ريال للعمال و 1900 ريال لأصحاب المعاشات التقاعدية. يجب أن يكون لدى المستفيد تاريخ ائتماني مناسب. تمويل بدون كفيل يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفي على الراجحي. يجب أن تكون مدة الخدمة لجميع العملاء الذين يحولون رواتبهم إلى مصرف الراجحي شهرًا واحدًا فقط ويجب تحديد آخر ثلاث رواتب للبنك. تمويل حكومي من 5000 إلى 2 مليون ريال ، وتمويل للقطاع الخاص من 5 ملايين ريال ، بشروط سداد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

رابط إمكان وأنواع التمويل المتوفرة

تنقسم تمويلات إمكان التمويلية، إلى ثلاث أنواع، وفيما يلي الأنواع الآتية: