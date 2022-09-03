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عمر شويل - جدة ماهو موعد نزول حافز وقيمة الدعم والشروط المطلوبة لاستحقاق دعم حافز. هناك العديد من مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون لكي يتمكن من توفير مختلف احتياجاته الشخصية والأساسية. كما يأتي برنامج دعم حافز على رأس جميع هذه الخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة للمواطن السعودي. فهناك العديد من مواطني المملكة ممن يبحثوا عن وظيفة مناسبة لهم. ولذلك فتقدم الحكومة السعودية لهم برنامج حافز الذي يوفر لهم الدعم أثناء البحث عن عمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الموعد الذي يتم به إصدار الدعم وكذلك قيمته وشروط استحقاق الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على حافز صعوبة الحصول على العمل مزايا البرنامج وشروط التسجيل في البرنامج.

ماهو موعد نزول حافز

يقدم صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يتم تقديم برنامج حافز والذي يتم تقديمه بوجه خاص للمواطن الذي يحبث عن وظيفة للعمل بها. كما يعمل هذا البرنامج على توفير الدعم المادي الشهري للمواطن حتى يتمكن من الحصول على العمل. كما قامت الحكومة بتحديد موعد محدد يتم به نزول الدعم الشهري حافز للمستفيدين. حيث يعتبر الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي هو موعد نزول الدعم. كما حددت الوزارة موعد إصدار الدعم لشهر سبتمبر باليوم الموافق 4 من الشهر ويستمر الصرف إلى اليوم الموافق 7 من سبتمبر.

قيمة دعم حافز

يعتبر برنامج حافز هو أداة مساعدة لفئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم التسجيل عليها من خلال البوابة الوطنية للعمل. حيث يعمل هذا الدعم على مساندة المواطن في حالة بحثه عن العمل لكي يتمكن من توفير وظيفة مناسبة. كما قامت الوزارة بتحديد قيمة الدعم بإجمالي مبلغ 15 ألف ريال سعودي يتم توزيعه على مدار العام. يتم إيداع مبلغ ألف ونصف ريال سعودي بشكل شهري لأول أربع أشهر. ثم 1250 ريال سعودي لثاني أربعة أشهر. كما يتم إيداع ألف ريال سعودي لأخر أربع أشهر من العام.

شروط استحقاق دعم حافز