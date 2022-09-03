نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض اليوم الوطني 92 خصومات حتى 90% في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوى عروض اليوم الوطني 92 خصومات حتى 90% في عدد من المتاجر والمطاعم وخطوط الطيران وعيادات الأسنان ومراكز التجميل، ومراكز اللياقة البدنية. حيث تبدأ عروض اليوم الوطني السعودي بشكل سنوي في شهر سبتمبر من كل عام احتفالًا بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932، فترفرف أعلام المملكة بكل مكان وفي ذلك العام يتم الاحتفال بالذكرى لـ 92 على التوحيد.
عروض اليوم الوطني السعودي 92
بمناسبة الذكرى السنوية رقم 92 على توحيد المملكة العربية السعودية، فتقدم كل المتاجر عروض اليوم الوطني، وهي عبارة عن عروضًا موسمية لا تتكرر في إلا مرة في كل عام، إلى جانب أن الهيئة العامة للترفية والاستعلامات تستعد هذا الموسم لإطلاق عددًا من الاحتفالات الخاصة في يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع أمانات المناطق.
خصومات اليوم الوطني السعودي
يوجد مجموعة من المتاجر وغيرها تقدم خصومات حصرية وهذا بعض منها:
- عروض مفروشات العبد اللطيف، غرف نوم وغرف جلوس وغرف طعام وسجاد ب92 ريال وعدد من العروض والهدايا المجانية. ويوجد خدمة التقسيط ب0% فوائد على غرف النوم وغيرها.
- عرض مركز تحليل على باقات الفحوصات المختلفة باقة الحديد أو صحة الكبد أو صحة الكلى أو صحة الغدد أو باقة الدهون ب92 ريال، فحص فيتامين د وب12 أو صحة الشعر والأظافر أو تحاليل الروكتان ب192 ريال. وباقة تطمن أو الأمراض المعدية ب292 ريال، باقة تطمن بلس 45 تحليل بـ492 ريال.
- عرض مختبر أنيس الخير باقة الفحص العام بلس 19 تحليل بـ 392 ريال، وباقة تساقط الشعر بـ 292 ريال، وباقة متابعي الضغط والسكر 292 ريال، وباقة الحمية الغذائية والتكميم 292 ريال، وباقة الروكتان 192 ريال، والعرض ساري من 1 إلى 30 سبتمبر 2022.
- عروض اليوم الوطني 92 من مفارش العييري لهذا العام 30%.
- عروض العربية للعود لليوم الوطني منتجات تبدأ من 92 ريال في الفروع والمتجر.
- عروض اليوم الوطني 92 من ريفي للمناشف 75% على المنتجات.
- عروض اليوم الوطني 92 من متجر البيت الصغير تصل إلى 70%.
- عروض اليوم الوطني 92 من متجر البداح للعود تبدأ العروض من 192 ريال بدلا من 594.
- عروض اليوم الوطني 92 من متجر نخبة العود . سعر المنتج 92 ريال.
- عروض اليوم الوطني 92 من متجر زايروس . سعر المنتج 92 ريال.
- عروض اليوم الوطني 92 من متجر ريبال سمارت ريبال 92 ريال، ريبال سبيس 192 ريال سعودي.
- عروض اليوم الوطني من متجر كرز لنن تخفيضات تبدأ من 20% وتصل الى 50%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض اليوم الوطني 92 خصومات حتى 90% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.