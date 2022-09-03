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عمر شويل - جدة أقوى عروض اليوم الوطني 92 خصومات حتى 90% في عدد من المتاجر والمطاعم وخطوط الطيران وعيادات الأسنان ومراكز التجميل، ومراكز اللياقة البدنية. حيث تبدأ عروض اليوم الوطني السعودي بشكل سنوي في شهر سبتمبر من كل عام احتفالًا بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932، فترفرف أعلام المملكة بكل مكان وفي ذلك العام يتم الاحتفال بالذكرى لـ 92 على التوحيد.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

بمناسبة الذكرى السنوية رقم 92 على توحيد المملكة العربية السعودية، فتقدم كل المتاجر عروض اليوم الوطني، وهي عبارة عن عروضًا موسمية لا تتكرر في إلا مرة في كل عام، إلى جانب أن الهيئة العامة للترفية والاستعلامات تستعد هذا الموسم لإطلاق عددًا من الاحتفالات الخاصة في يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع أمانات المناطق.

خصومات اليوم الوطني السعودي

يوجد مجموعة من المتاجر وغيرها تقدم خصومات حصرية وهذا بعض منها: