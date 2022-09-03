نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح التقديم على برنامج الابتعاث للموظفين دون شرط عمر محدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم لطلب الابتعاث للموظف في القطاعين العام والخاص، ولابد من مطابقة الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار، وأعلن البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التقدم بطلب الابتعاث متاح للموظف سواء في القطاع العام أوالخاص، ولا يشترط سن محدد للمتقدمين.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للموظفين

يقدم برنامج خادم الحرمين الشريفين خدمات متعددة للطلبة والموظفين للابتعاث للخارج بسبب الدراسة، وفقا لمسارات بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وتوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند التقديم، والبرنامج يتضمن عدد من الخطوات منها البدء بالتقديم وتحديد المسارات ثم تجهيز الأوراق المتطلبة للتقديم.

التقديم على برنامج الابتعاث للموظفين

يتم التقديم لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون النظر إلى عمر محدد، ويمكن للتقديم للدارسين على حسابهم على برنامج الابتعاث، يمكن التقديم على أحد برامج الابتعاث ومن بينها برنامج البحث والتطوير والرواد.

أهمية إلغاء شرط العمر لبرامج الابتعاث

يعمل برنامج الابتعاث للموظفين على تنمية المهارات ورفع كفاءة الموظف وتحسين الكوادر البشرية، وساعد إلغاء شرط العمر على توفير عدة فرص للكثير من الموظفين، ويتم التقديم لبرامج الابتعاث من خلال موقع سفير للابتعاث.

خطوات التقديم على برامج الابتعاث

يمكن للموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص الدخول إلى موقع برنامج خادم الحرمين الشريفين، وتحديد نوع البرنامج الذي يرغب التقديم عليه، وبعدها الدخول إلى منصة سفير للتقديم، ولابد من اتباع الخطوات التالية: