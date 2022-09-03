نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا .. رابط التسجيل في التعداد السكاني stats.gov.sa السعودية العد الذاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في التعداد السكاني نستعرض حتى يتمكن المواطنين من اجراء تسجيل التعداد السكاني 1444 حيث أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت في استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية وذلك يوم الإثنين الموافق ٧ مايو لعام ٢٠٢٢، والموافق هجرياً ٨ شوال لعام ١٤٤٣، وأكدت الهيئة على أنه يجب المشاركة في برنامج التعداد بالمملكة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للتعداد السكاني، وذلك قبل تاريخ ٢٥ مايو والموافق ٢٤ شوال ١٤٤٣، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في التعداد السكاني والفئات المستحقة تابعوا معنا.

الفئات المستهدفة من التعداد السكان في السعودية 2022

أوضحت الهيئة أن التعداد السكاني يستهدف جميع الأسر والأفراد داخل وخارج المملكة السعودية بصورة مؤقتة أقل ٨١٢ شهر خارج المملكة لأي سبب مثل التجارة أو العلاج أو الدراسة أو السياحة، ويستهدف المقيمين في المملكة بشكل دائم، دون النظر إلى الأوراق الرسمية، وبالنسبة للزوار مثل العمرة أو الحج أو السياحة فكل هذا ليس من الفئات المستهدفة في برنامج التعداد السكاني بالمملكة، ويجب على جميع الأسر المقيمة بالمملكة أو خارجها لأقل من اثني عشر شهراً المشاركة في برنامج التعداد السكاني في المملكة لأن له أهمية كبيرة قامت الهيئة بتوضيحها للمشاركين.

التسجيل في التعداد السكاني 2022

قام وزير الاقتصاد و الأستاذ فيصل بن فاضل رئيس مجلس الهيئة للإحصاء بتقديم التقدير والشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين وولى العهد محمد بن سلمان وذلك بمناسبة الموافقة على التعداد السكاني في يوم الثلاثاء الموافق ٩ من شهر شوال ١٤٤٣، الموافق ١٠ من شهر مايو ٢٠٢٢.

رابط التسجيل في العد الذاتي تعداد السعودية 2022

قامت الهيئة للإحصاء بالإعلان عن التسجيل في التعداد السكاني بالمملكة السعودية ٢٠٢٢، من خلال الرابط الإلكتروني العد الذاتي، حيث أصبح المواطن السعودي يستطيع التسجيل في برنامج التعداد السكاني من خلال الخطوات التالية

في البداية يجب الدخول إلى موقع التعداد السكاني الإلكتروني.

اختيار نظام العد الذاتي.

تسجيل الدخول لنظام التعداد عن طريق إنشاء حساب في برنامج العد الذاتي، أو عن طريق موقع النفاذ الوطني الموحد.

بكتابة البيانات المطلوبة مثل العنوان السكني أو الممتلكات العقارية، وتحديد المكان المعتاد للإقامة.

الضغط على تأكيد العنوان، وعند عدم إضافته، يجب مسح رمز الاستجابة.

كتابة البيانات أو الرقم بكل دقة، لأنه لن تتمكن من تعديل البيانات أو تصحيحها.

اختيار فرد من الأسرة المقيمة في الوحدة السكنية ويتم إضافته تحت اسم رب الأسرة العائل لها.

كتابة استمارة التعداد السكاني أو أفراد الأسرة، وكذلك العنوان السكني.

طرق المشاركة في العد الذاتي للسعودية 2022

قامت الهيئة بفتح باب التسجيل في برنامج العد الذاتي وذلك من يوم ١٠ مايو وهى تعد مرحلة جمع للبيانات لكافة السكان وذلك من خلال تعبئة استمارة التعداد في الفترة المحددة وتنتهي في يوم ١٥ يونيو وخطوات المشاركة في التعداد هي: