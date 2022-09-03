نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن عن برنامج تدريب الممارسين الصحيين 1444 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين ضمن المراكز التدريبية الرسمية التي تتبع للوزارة، وهو أحد أهم البرامج التي يتم تنفيذها في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدءا من يوم الأحد الرابع من شهر سبتمبر لعام 2022، لذلك نتعرف اليوم على شروط برنامج تدريب الممارسين الصحيين من أجل التقديم عليه.

شروط تدريب الممارسين الصحيين

برنامج تدريب الممارسين هو برنامج يهدف إلى تدريب كوادر جديدة في وزارة الصحة السعودية، طبقا للشروط الآتية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يكون المتقدم قد التحق من قبل بوظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص

يجب الالتزام بالعمل تبعا لبنود عقد التدريب المبرم

كما يجب أيضا أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية:

الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

​الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج

وللتقديم على خدمة برنامج التدريب يجب توافر الأوراق الآتية:

شهادة التخرج الخاصة بالمتقدم

شهادة إنهاء فترة الامتياز الخاصة بالمتقدم

إشعار القبول في البرنامج الصادر عن الجهة التعليمية أو التدريبية

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم على أن تكون سارية الصلاحية

شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك ساري في الفترة الحالية للمتقدم في برامج أخرى

يجب أن يتم التقديم على البرنامج في الموعد المحدد في الفترة بداية من 2022/9/4 م إلى 2022/9/30م

وفي سياق منفصل فقد صرحت مؤخرا وزارة الصحة السعودية على موقعها على تويتر، عن تقديم خدمات صحية متخصصة لخدمة الأسر بشكل طبي احترافي، في عيادات خصيصا لهم تعرف باسم طب الأسرة

ويهدف طب الأسرة إلى تقديم الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية شاملة للجميع وأفراد أسرهم، كما تتميز عيادة طب الأسرة بتقديم الخدمات الشاملة والمتابعة المستمرة مع طبيب الأسرة وبناء خطة رعاية طويلة الأجل للمحافظة على صحة المواطن والأسرة

وبداية الدوام الرسمي لعيادة طب الأسرة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 مساء، وتقع عيادة طب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية وفق ما ورد بموقع وزارة الصحة على موقع تويتر