نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة فورية ب5 آلاف ريال بدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس لدى منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة تقدم التمويل الشخصي بموافقة سريعة حتى مبلغ 5000 ريال سعودي بتصريح من البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين من أجل توفير مطالبهم المعيشية بالسعودية ولكن يمنح التمويل بكافة مميزاته بعد توفير جميع الضوابط والشروط المطلوبة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري من العميل السعودي المتقدم يبلغ حوالي خمسة آلاف ريال مع توفير فترة على رأس العمل مناسبة وغيرها من الضمانات الرسمية المطلوبة والمعلن عنها بالمنصة لضمان الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتبك كل شهر كذلك يمتاز بفترات سداد مرنة تصل إلى 6 أشهر فقط لا غير عن طريق منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة.

شروط التقديم على برنامج قرض منصة سلفة بالمملكة عام 1444

تمويل منصة سلفة في السعودية وفر للعميل السعودي الحق في الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية وسريعة بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر كذلك يمنح التمويل الشخصي لجميع المواطنين السعوديين بعد توفير جميع الشروط كما يلي بكافة التفاصيل:

تمويل منصة سلفة في المملكة يشترط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط.

كذلك التمويل يطلب توفير أثباث الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.

إيضًا التمويل الشخصي من خلال موقع سلفة الإلكتروني يطلب توفير أثباث العمل في القطاع الحكومي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أما موظفي القطاع الخاص مطلوب منهم توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

كافة مميزات التمويل الشخصي التابع إلى منصة سلفة الإلكترونية 1444