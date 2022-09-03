نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطل والموظف ب120 ألف ريال بدون فوائد عبر تمويل العمل الحر بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي يصل إلى 120 ألف ريال سعودي من خلال بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة حيث يقدم البنك تمويل العمل الحر للعاطل والموظف والطالب ولكن تحت ضوابط وشروط محددة حيث يطلب التمويل أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية مع توفير السجل الائتماني المناسب من كافة العملاء إيضًا يجب توفير الدخل الشهري المسموح بيه بالبنك وغير ذلك من الشروط والأحكام المطلوبة من أجل الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر بدون فوائد إضافية حتى 40 شهر فقط لا غير كذلك يقدم التمويل النقدي موافقة اللجنة الشرعية الإسلامية في السعودية لأنه قرض حسن بدون هامش ربح لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل العمل الحر للعاطل والموظف

وفر الفترة الراهنة بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة تمويل العمل الحر للعاطل والموظف والطالب من خلال منحه تمويل نقدي يصل إلى 120 ألف ريال بعد تطبيق كافة الشروط الواجبة للتمويل ومن ضمنها أن يكون الدخل الشهري لا يتعدى 20 ألف ريال سعودي سواء كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نشرح لكم كافة الشروط كما يلي:

يشترط تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل شهري لا يزيد عن عشرون ألف ريال سعودي.

لابد من توفير وثيقة العمل الحر قبل التقديم الإلكتروني على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

كذلك يجب توفير فحص السجل الائتماني من جميع الفئات المتقدمة لطلب قرض العمل الحر في المملكة.

إيضًا يشترط التمويل النقدي أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام حتى 65 عام فقط لا غير.

مميزات برنامج تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة