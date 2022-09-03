نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الحرس الوطني 1444 إعلان نتائج قبول الحرس الوطني أسماء المقبولين قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الحرس الوطني 1444، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إعلان نتائج قبول الحرس الوطني حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني منذ فترة فتح التسجيل والقبول للراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية لحمة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وسوف يتم الإعلان خلال الفترة الحالية عن نتائج الحرس الوطني 2022 وأسماء المقبولين ضمن نتائج الحرس الوطني ١٤٤٤ أسماء المقبولين نتائج قبول الحرس الوطني، هو ما نختص به هذا المقال. وكانت وزارة الحرس الوطني قد فتحت باب التسجيل والقبول بداية من الأحد بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م وقد انتهى التقديم في يوم الخميس بتاريخ 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م.، ونرفق لكم أدناة رابط الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1444.

نتائج الحرس الوطني 1444

نتائج الحرس الوطني 1444 ، كما ذكرنا أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بدء التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية لحملة الشهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي تم توضيحها خلال الإعلان عن فتح التسجيل والقبول ، أما الآن نختص من خلال هذا المقال رصد رابط الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1444 ، وطريقة معرفة أسماء المقبولين في الحرس الوطني من المتقدمين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وذلك مع توضيح بعض الملاحظات الهامة التي يجب التعرف عليها قبل البدء بإجراء المقابلات الشخصية، والمستندات المطلوب إحضارها.

وكان من ضمن الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب التقديم في الحرس الوطني ١٤٤٤ ، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية، وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وغيرها من الشروط التي تم توضيحها خلال الإعلان.

نتائج قبول الحرس الوطني 1444

وبينت وزارة الحرس الوطني أنه يجب على المرشحين المقبولين في الحرس الوطني 1444 ، اتباع الأتي وإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الموضحة أدناه والالتزام بجميع التعليمات كما يلي:

إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها. إحضار عدد ( 3 ) صور شخصية. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي. إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:30) صباحاً. ​في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.

رابط نتائج الحرس الوطني ١٤٤٤

أما فيما يخص رابط الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني ١٤٤٤ ، فقد خصصت وزارة الحرس الوطني رابط الإطلاع ومعرفة أسماء المقبولين ممن قاموا بإتمام عملية التسجيل في الحرس الوطني وذلك من أجل الحضور للمطابقة النهائية وفقاً للتعليمات والملاحظات الهامة التي تم توضيحها بعاليه، حيث يُمكن للجميع الآن الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني 1444 للثانوي والدبلوم والبكالوريوس من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت. هذا وسنتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار التي تتعلق بالإعلان عن نتائج قبول الحرس الوطني، وذلك من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير أخرى.

إقبال كبير الآن على محرك البحث خلال الوقت الحالي من قبل جميع من قاموا بإتمام عملية تقديم وظائف الحرس الوطني 1444 ، وذلك رغبة في الوصول إلى رابط نتائج الحرس الوطني ١٤٤٤ لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وقد أرفقنا بعالية رابط موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي على الإنترنت حيث يُمكنكم الدخول والاستعلام عمن خلالة عن نتائج قبول الحرس الوطني 1444 ، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.

وفي سياق متصل هنأ وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية بمغادرة سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن دخلها سمو الملك لعمل بعض الفحوص الطبية من أجل الاطمئنان على صحته وسلامته، وجدير بالذكر أن كافة الفحوص التي أجراها سموه كانت نتائجها سليمة.

ومال زال البحث في تزايد من قبل جميع ممن تقدموا على وظائف الحرس الوطني التي تم الإيضاح عن تفاصيلها بعاليه بالإضافة إلى رابط التسجيل، وهناك حالة من التوتر والقلق بين جميع المتقدمين بسبب تأخر إعلان نتائج قبول الحرس الوطني ، وكانت بعض المصادر القريبة قد أكدت أنه سيتم الانتهاء قريباً من كافة أعمال المراجعة وفحص الطلبات المقدمة تمهيداً لإعلان نتائج الحرس الوطني 1444.

نتائج قبول الحرس الوطني 1444

والجدير بالذكر أن من أبرز شروط القبول والتسجيل في الحرس الوطني 1444 ، هو أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية، وأن يكون متحصلاً على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون المعدل التراكمي للعام 80%، كما اشترط أن لا تقل درجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي عن 60 درجة، واجتياز اختبار STEP لكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس. كما اشترطت وزارة الحرس الوطني أن يكون سن المتقدم بين 17 و 22 سنة يوم التسجيل.