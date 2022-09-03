نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين من بنك التسليف في المملكة مع الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعدين من بنك التسليف، هو من اكثر التمويلات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية، تمويل المتقاعدين من الأمور الهامة عند الكثيرين وخصوصا الأشخاص الذين أتموا سن التقاعد وهذا من اجل عمل مشروع صغير يساعدهم على أعباء المعيشة، ولهذا نجد أن هناك مؤسسات وبنوك داخل الأراضي السعودية تقدم تمويل شخصي للمتقاعدين، من بين هذه البنوك بنك التنمية الاجتماعية والذي يقدم قرض للمتقاعدين من بنك التسليف، ويعتبر من البنوك المهمة جدا داخل المملكة ويقدم عدد كبير من قروض بنك التسليف السعودي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل تمويل بنك التسليف للمتقاعدين ونعرض لكم أيضا شروط الحصول عليه.

تمويل للمتقاعدين من بنك التسليف

دائما ما تأخذ تمويل المتقاعدين بنك التسليف حيز الاهتمام من قبل الكثيرين في المملكة العربية السعودية، ولهذا نجد أن عدد كبير من البنوك يقدم هذا النوع من التمويلات منها تمويل للمتقاعدين من بنك التسليف والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، وضعت بنك التسليف عدد من الشروط الميسرة من اجل الحصول على قرض المتقاعدين بنك التسليف السعودي والذي سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة، وهناك خدمات هامه من قبل البنك منها إعفاء بنك التسليف الجديد وهو من المميزات الهامة التي يمتلكها البنك، حيث يتم إعفاء المستفيد من الأقساط المتبقية للغير قادرين على السداد.

شروط تمويل بنك التسليف للمتقاعدين

يجب أولا أن يكون صاحب طلب قرض المتقاعدين سعودي الجنسية.

أن يكون صاحب الطلب عمره 60 عام ولا يزيد عن هذا العمر.

يجب حضور المتقاعد لكفيل لا يزيد عمره عن 60 عام.

هذا الكفيل يجب أن يكون مواطنا سعوديا مقيم داخل الأراضي السعودية.

توثيق جميع المعاملات للحصول على قرض المتقاعد من بنك الائتمان.

شروط قروض بنك التسليف