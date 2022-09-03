نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 في المملكة وعدد أيام الاجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول التقويم الدراسي 1444، قد نشرت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1444 على الموقع الإلكتروني الرسمي لها متضمناً الخطة الدراسية الزمنية للعام الدراسي أكمل بما يحتويه من إجازات رسمية واجازت مطولة، وعليه فقد حددت موعد عودة جميع طلاب المدارس والجامعات الخاصة والأهلية إلى الدراسة يوم الأحد الماضي 28 أغسطس 2022، الأول من صفر 1444، ويتطلع الكثير من الطلاب فى التطلع إلى ما يشمل عليه الخريطة الزمنية للعام الدراسي 1444، والذي سوف ننشره فى هذا المقال لجميع الطلبة والطالبات فى المراحل الدراسية المختلفة.

جدول التقويم الدراسي 1444

ننشر لكم الخطة الدراسية الكاملة لهذا العام الدراسي 1444، والتي تشمل جميع المدارس الحكومية والجامعات والتدريب المهني، وقد قررت الوزارة استكمال النظام الدراسي الذي يشمل على ثلاثة فصول دراسية منذ أن تم اعتماده من عامين، وعليه فإن جدول التقويم الدراسي 1444 هو كالاتي:

الفصل الدراسي الأول 1444

بداية الفصل الدراسي الأول: الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، الأول من صفر 1444.

اجازة اليوم الوطني: يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 سبتمبر 2022، 25 صفر 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 16 أكتوبر 2022، 20 ربيع الأول 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 10 نوفمبر 2022، 16 ربيع الأخر 1444.

بداية اجازة الفصل الدراسي الأول: 24 نوفمبر 2022، 30 ربيع الأخر 1444.

الفصل الدراسي الثاني 1444

بداية الفصل الدراسي الثاني: 4 ديسمبر 2022، 10 جماد الأول 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 18 ديسمبر 2022، 24 جماد الأول 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 15 يناير 2023، 22 جماد الأخر 1444.

اجازة يوم التأسيس: 22 فبراير 2023، 2 شعبان 1444.

بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني: 2 مارس 2023، 10 شعبان 1444.

الفصل الدراسي الثالث 1444

بداية الفصل الثالث الدراسي: 12 مارس 2023، 20 شعبان 1444.

بداية اجازة عيد الفطر: 13 أبريل 2023، 22 رمضان 1444.

عودة الدراسة بعد عيد الفطر: 26 أبريل 2023، 6 شوال 1444.

اجازة نهاية أسبوع مطولة: 28 مايو 2023، 8 ذو القعدة 1444.

بداية اجازة نهاية العام الدراسي: 22 يونيو 2023، 4 ذى الحجة 1444.

عدد أيام الدراسة وأيام الاجازة

ووضح لنا التقويم الدراسي الجديد 1444 أن عدد أيام الدراسة في المملكة العربية السعودية قد بلغت 185 يوم دراسي، أما عن أيام الأجازات فتبلغ 56 يوم وتشمل كل من الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع وأيام المناسبات والأعياد المختلفة والمتنوعة على مدار العام.