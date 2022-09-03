نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف هيئة حقوق الإنسان في السعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عن وجود شواغر في مفوضياتها في عدة مجالات خبرة وأوضحت متطلبات التقديم، في حين أنها هيئة حكومية تأسست عام 2005 لحماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بناءً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي أيضًا هيئة مستقلة تعبر عن آرائها بشأن قضايا حقوق الإنسان في عام 2016، تم تغيير تنظيم اللجنة، وأصبحت خطاً مباشراً للملك، في حين تقوم مفوضية حقوق الإنسان بالعديد من المهام المتعلقة بتنفيذ حقوق الإنسان.
طريقة التقدم لوظيفة في هيئة حقوق الإنسان السعودية
يمكنك التقدم لوظيفة في هيئة حقوق الإنسان السعودية باتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوظائف.
- يرجى الاختيار من بين الوظائف الشاغرة المتاحة.
- الرجاء الضغط على وصف الوظيفة.
- يرجى قراءة الوصف الوظيفي والمتطلبات الأساسية.
- إضافة تفاصيل تسجيل الدخول إلى مفوضية حقوق الإنسان إذا لم يكن لديك حساب، فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.
- انتقل إلى نموذج الطلب وأضف البيانات المطلوبة.
- انقر فوق إرسال الطلب.
تخصصات وظائف لجنة حقوق الإنسان
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن وظائف شاغرة في التخصصات التالية:
- متخصص في الأمن السيبراني.
- مخطط الاستراتيجية.
- أخصائي الحوكمة والامتثال.
- مساعد قانوني – المكتب الرئيسي بالرياض.
- مساعد قانوني – فرع “جراد”.
- مساعد قانوني – مكتب هيئة نجران.
- مساعد قانوني – فرع تبوك.
- مساعد أخصائي قانوني – فرع جازان.
- مساعد أخصائي الوثائق والأرشيف.
- الأمين العام لمجلس السلطة.
- أمين عام اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر.
- أمين اللجنة الدائمة للاستجابة.
- محرر الأخبار.
- مصمم جرافيك موشن.
- مصمم الفيديو.
- مدير المشروع.
- رئيس مكتب المعلومات.
- مدير الشؤون العامة والمالية.
- أخصائي مساعد صحفي دولي.
موعد التقديم لوظائف هيئة حقوق الإنسان 2022
سيبدأ التعيين للوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها لجنة حقوق الإنسان للرجال والنساء في 31 أغسطس 2022 وسيستمر حتى 6 سبتمبر، وثم أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل واملأ الطلب، والجدير بالذكر أنه من بين الوظائف الشاغرة هناك العديد من مناطق المملكة – تبوك، الرياض، نجران، جازان، وغيرها من المناطق الأخرى التي هي في حاجه إلى مثل تلك الوظائف.
شروط التقديم على وظائف في مجال حقوق الإنسان في السعودية
حددت هيئة حقوق الإنسان عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها أي شخص يبحث عن عمل في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الشروط:
- حصل المتقدمون على درجات علمية في إدارة الأعمال والهندسة والمكتبات والقانون والإدارة والصحافة والإعلام.
- درجة الماجستير في عدة تخصصات.
- المتقدمون حاصلون على درجة البكالوريوس في مجال تخصصي.
- مقابلة شخصية ناجحة.
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.
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