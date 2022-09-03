نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية وشروط تجديد رخصة العمل كل 3 شهور في السعودية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من المقيمين الذين يبحثون عن شروط يجب أن يستوفيها الراغبون في تجديد تصريح عملهم، حيث وضعت وزارة العمل السعودية، في حين تعتبر خدمات تصاريح العمل للعمال الوافدين في المنشآت بمثابة تصريح من وزارة العمل السعودية للعمل في السوق السعودي وهي من أهم متطلبات إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للعمال وتعتبر واحدة، وتعتبر المديرية العامة للجوازات وهذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات لجميع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية مثل استخراج وتجديد تصاريح العمل.

شروط تجديد تصريح العمل كل ثلاثة أشهر

وضعت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط للعمال الأجانب الذين يسعون للحصول على تراخيص ممتدة، لذلك يجب على أي شخص يرغب في تجديد تصريح العمل أن يكون على علم بوجودهم ومطلوب على الفور لمواصلة العمل في المنشأة يجب أن يكون موجودًا في المنشأة وهي تتمثل في الاتي:-

لا يمكن إصدار التراخيص أو تجديدها إذا كان الكائن في المنطقة الحمراء.

ألا تزيد مدة الترخيص عن ستة أشهر.

الاشتراك في خدمة البريد السعودي.

مدة الرخصة التجارية.

لا يمكن إصدار ترخيص جديد إذا كان الكائن على النقطة الصفراء أو الحمراء.

عند التقدم بطلب تجديد ترخيص للمنشآت الواقعة في المنطقة الصفراء، يجب أن يكون قد مر عامان من تاريخ دخول الوافد وأن يكون الترخيص صالحًا لمدة ستة أشهر.

خطوات تجديد رخصة العمل 3 شهور

تجديد تصاريح العمل هو أحد الأشياء التي يجب على الموظفين الاهتمام بها للحفاظ على استمرارية العمل في المنشآت في المملكة العربية السعودية. قدمت وزارة العمل تعليمات بسيطة لتسهيل عملية تجديد التصريح اتبع هذه الخطوات للحصول على تصريح عمل جديد لمدة 3 أشهر وفقًا لما يلي:-