نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن تعديلات لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة السياحة السعودية بإجراء بعض التعديلات على قواعد إصدار التأشيرات للزيارات السياحية حيث تقدم العديد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لأغراض السياحة، وهذه تأشيرة مدتها عام واحد وتسمح لحاملي هذه التأشيرة بدخول المملكة عدة مرات ويسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يومًا، حيث يمكن استخدام هذه التأشيرة أيضًا للسياحة والعمرة، ولكن ليس خلال موسم الحج لا تشمل التأشيرة السياحية الدراسة وقد حددت المملكة 49 دولة يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة سياحية إما إلكترونيًا أو من خلال مكتب التأشيرات عند وصولهم إلى المملكة. تفاصيل تعديلات لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة في السعودية أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من التعديلات على قواعدها فيما يتعلق بإصدار التأشيرات لأغراض السياحة. تتضمن هذه التعديلات عددًا من المزايا لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة، وكذلك المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتغييرات الرئيسية على اللوائح هي كما يلي؛- أشارت الوزارة إلى أنه يمكن لمن حصل على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، دخول المملكة بتأشيرة سياحة إلكترونية، بشرط أن يكون تصريح إقامته ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

أثرت التعديلات على الأقارب المباشرين لحاملي التأشيرات المرافقين له، بالإضافة إلى العمالة المنزلية المصاحبة للكفيل.

شريطة أن تكون صالحة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن، يمكن لحاملي التأشيرات السياحية أو التجارية الحصول على تأشيرات عند الوصول عن طريق البر أو البحر أو المطار في المملكة، وتستخدم مرة واحدة على الأقل للدخول إلى البلد الذي أصدر التأشيرة ويرافقه أحد أفراد الأسرة المباشرين لحامل التأشيرة.

التزم بقواعد وأنظمة معينة، مثل حمل بطاقة هويتك دائمًا. تكلفة التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية وصلاحيتها يتم تحديد تكلفة التأشيرة السياحية وفترة صلاحيتها على النحو التالي: تبلغ تكلفة تأشيرة السياحة الإلكترونية 535 ريال سعودي، ويشمل جميع تكاليف التأمين الصحي أثناء إقامتك في المملكة.

رسوم التأشيرة السياحية عند الوصول 480 ريال سعودي.

تأشيرة السياحة متعددة الدخول صالحة لمدة عام واحد من تاريخ الإصدار أقصى مدة للإقامة 90 يومًا.

التأشيرات السياحية للدخول الفردي صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار، مع إقامة لمدة 30 يومًا كحد أقصى.

يجب أن يتم الدفع مقابل التأشيرة الإلكترونية أو التأشيرة عند الوصول بالريال السعودي باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة مصرفية دولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل ما تريد معرفته عن تعديلات لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.