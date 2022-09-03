فتح حساب الراجحي للمقيمين 1444 بالشروط الجديدة alrajhibank.com.sa

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عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي للمقيمين 1444، بطريقة بسطة حيث يشتهر بنك الراجحي بالسمعة الطبية ما بين البنوك السعودية، لهذا يعد من أهم المصارف الذي يقبل عليها المواطنين السعوديين والمقيمين نظراً لحجم الخدمات التي يقدمها والتسهيلات التي يمنحها للعملاء، لذا نكشف لكم في هذا المقال كافة خطوات التسجيل في مصرف الراجحي والشروط واهم المزايا، عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين 1444

لكي تتمكن عزيزي المقيم من التسجيل وفتح حساب في بنك الراجحي بدون الذهاب إلي أحد فروع مصرف الراجحي عليك اتباع ما يلي:

الولوج إلي موقع الراجحي .

. النقر علي أيقونة الحسابات.

اضغط فوق (فتح حساب الآن).

الموافقة على الشروط والأحكام.

تعبئة النموذج الإلكتروني (بياناتك الشخصية، الجنسية، معلومات عن الضرائب).

كتابة بيانات العنوان، ورقم الهاتف.

بعد الانتهاء ستصلك رسالة بها معلومات الحساب.

كما يمكنكم أيضا فتح حساب بكل سهولة من خلال تطبيق الراجحي من متجر جوجل بلاي أو من متجر ابل ستور، بعدها عليك القيام بتثبيت التطبيق واتباع التالي:

الضغط على أيقونة أبدا تجربتك.

النقر فوق أيقونة حساب العائلة.

الضغط على فتح حساب مصرفي.

اختيار الجنسية.

تسجيل رقم الجوال، رقم الهوية.

كتابة اللقب.

كتابة اللقب. الضغط على أنا موافق على الشروط والأحكام.

النقر على زر التالي.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

مميزات فتح حساب في مصرف الراجحي

يمكنكم من خلال فتح حساب في بنك الراجحي الاستفادة من عدة خدمات منها على سبيل المثال التالي:

سداد جميع الفواتير إلكترونياً عبر تطبيق الراجحي.

يمكنك الاطلاع على كشف حسابك وجميع المعاملات باللغة العربية والإنجليزية.

سهولة إتمام الحوالات الداخلية والخارجية عبر الراجحي.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

كشف مصرف الراجحي على ضرورة توافر عدة شروط كي يتمكن الشخص من فتح حساب في مصرف الراجحي والتي أبرزها التالي:

يجب أن يكون الشخص يحمل بطاقة هوية سارية.

لا يقل عمر الشخص عن 18 عام.

تسجيل بيانات عنوان البريد الوطني بشكل صحيح، بالإضافة إلي بيانات التسجيل.

التسجيل في موقع أبشر.

التسجيل في موقع أبشر. وجود رقم جوال صادر من أحدي شركات المحمول في السعودية.

كم يستغرق فتح حساب في مصرف الراجحي؟

قد يستغرق فتح حساب في بنك الراجحي 10 دقائق على الأكثر وفقاً إلي زمن تعبئة النموذج الإلكتروني والذي يشترط فيه أن تكتب جميع البيانات والمعلومات بدقة عالية جداً، وخاصة أرقام الهاتف حتي تستقبل بعدها رسالة قصيرة بكود التفعيل ومن ثم الضغط على أيقونة التالي حتي تنتهي من عملية التسجيل.

رقم بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي عدد من الخدمات الإلكترونية عبر قنوات الاتصال التابعة إلي الراجحي أهمها الرقم التالي (8001241222)، بالإضافة إلي تطبيق الراجحي الجديد.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين 1444 بالشروط الجديدة.