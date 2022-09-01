انت الان تتابع خبر السعودية توجه صفعة قوية للمقيمين وتعلن عن توطين بنسبة 100% لمهن شهيرة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المدير المكلف بإدارة التعليم في جازان ملهي بن حسن عقدي قام برعاية الانطلاقة الكبرى لملتقى توطين المهن في التعليم، حيث يهدف إلى رفع نسبة التوطين في المدارس، والروضات بأنواعها في المنطقة بالكامل.

حيث انه كان من المشاركين في الملتقى ملآك المنشآت التعليمية، وقام بتنظيم الملتقى الإدارة العام للتعليم، والتي تمثلها مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة جازان.

وقال مدير عام التعليم بجازان، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذا لقرارات وزارة التعليم، وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والإشرافية في منشآت قطاع التعليم الأهلي «المدارس العالمية والمدارس الأهلية»، وذلك بناء على المسميات الواردة في الدليل الإجرائي، لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص العمل اللائقة والتي تتماشى مع المؤهلات النوعية التي يحملونها، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة، وداعمة للأمام.

مدير مكتب التعليم الأهلي