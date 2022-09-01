نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبها ضد الشباب| متى موعد مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة أبها والشباب والقنوات الناقلة ضمن مباريات الدوري السعودي على محرك البحث “جوجل”، ويتمتع الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بشعبية كبيرة داخل وخارج المملكة العربية السعودية خاصة السنوات القليلة الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه منذ إنطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي الأسبوع الماضي وقد زادت معدلات البحث عن مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة أبها ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد مباراة الهلال والفيحاء، فتابعونا.
موعد مباراة أبها والشباب
يدخل نادي الشباب في مواجهة نظيره أبها اليوم في مباراة صعبة يرغب كلا الناديين في الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط لتعزيز ترتيبه في جدول الدوري، وفي إطار إهتمامنا بالكتابة على موقعنا ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالدوري السعودي نكتب لكم عن مواعيد أبرز المباريات التي تبحثون عنها، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية عن المباراة المرتقبة بين فريقي أبها والشباب عبر الجدول التالي:
|المباراة
|أبها ضد الشباب
|البطولة
|الدوري السعودي
|الموعد والتوقيت
|الخميس 1 سبتمبر في تمام الساعة 09:00م بتوقيت مكة المكرمة
وفي تمام الساعة 08:00م بتوقيت مصر
|الملعب
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC
القنوات الناقلة للمباراة
تتمتع شبكة قنوات SSC السعودية بنقل وبث كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالإضافة إلى متابعة كافة الأخبار الرياضية في أبرز الدوريات الأوروبية والتى تحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور العربي مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني وغيرهم، ويُمكنكم ضبط تردد القناة على الريسيفر الخاص بكم لمتابعة ومشاهدة البث المباشرللمباراة المنتظرة.
وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم والذي تحدثنا فيه معكم عن كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة المنتظرة، ويُمكنكم سؤالنا والإستفسار عن أي شىء يخص موضوع المقال من خلال التعليقات بالأسفل، فقط قم بترك سؤالك بالأسفل وسنجيبك عليه فوراً
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