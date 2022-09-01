وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 sbis.hrsd هل نزل راتب الضمان اليوم

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عمر شويل - جدة نوضح وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 بالتاريخ الميلادي والهجري في الحسابات البنكية للمستحقين، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية الدفعة التاسعة الخاصة بشهر أغسطس 2022م يوم الأحد بتاريخ الثامن والعشرون من الشهر الميلادي الجاري.

حيث يترقب المؤهلين ممن انطبق عليهم شروط الاستحقاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية لهم، علماً بأن الرواتب سيتم تحويلها للحسابات التي تم التحقق منها بنجاح فقط، ومن خلال المقال يمكن التعرف على موعد صرف الضمان المطور والقديم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت، كما يمكن معرفة كم استحقاق الضمان المطور للفرد والأسرة.

وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد أو نظام الضمان الاجتماعي المطور وأكدت على سعيها خلال الفترة المقبلة على توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقي الدعم بالبرنامج السابق والجديد، فقبل نفاذ الضمان المطور كان يتم صرف راتب الضمان القديم في تاريخ الأول من كل شهر هجري.

أما بعد سريان نظام الضمان الاجتماعي المطور، فقد تم ربط كافة المواعيد سواء موعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق أو موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحسابات المصرفية للمؤهلين بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على ضرورة التأكد من صحة رقم الآيبان عند تسجيله بالملف الموحد.

كما يجب أن يتم إدخال الآيبان المربوط بهوية المستفيد الرئيسي صاحب الطلب ومقدمه، حيث نصت لائحة الضمان المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمستفيد الرئيسي حتى يتم تحويل المستحقات إليه في حال القبول والتأهل، وقد حددت الموارد البشرية بشكل رسمي موعد نزول رواتب الضمان الجديد والقديم ليكون في الأول من كل شهر ميلادي.

هل نزل راتب الضمان الاجتماعي اليوم

تداول العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور سؤال متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 أو هل نزل الضمان المطور في الحسابات البنكية للمؤهلين اليوم، لذلك قمنا بتوفير وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد الدفعة التاسعة بالتالي:

إيداع معاش الضمان الاجتماعي شهر 8 يوم الخميس بتاريخ 1 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 5 صفر 1444هـ.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أنشأت الموارد البشرية منصة خاصة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي، وقد نقلت كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها ليتم تنفيذ جميع الطلبات المتعلقة ببرنامج دعم مستفيدي الضمان عن طريق الدخول إليها، حيث يتاح من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد في المنصة وفقاً لشروط وأحكام التسجيل في المنصة التي تتم الموافقة عليها عند تسجيل جديد.

وبعد الانتهاء من تسجيل مستخدم جديد في منصة الدعم الضمان الاجتماعي الجديد، يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي للاستفادة من مبالغ الدعم حال القبول لانطباق شروط الأهلية والاستحقاق على المتقدم وأسرته، كما يمكن من خلالها أيضاً استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة هل مقبول في الضمان المطور أم لا، لذلك قمنا بتوفير رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول بالتالي:

رابط تسجيل جديد في منصة الدعم (sbis.hrsd.gov.sa).

استعلام الضمان الاجتماعي نتائج الأهلية والاستحقاق

أصدرت الوزارة نتائج أهلية الدفعة التاسعة من برنامج الدعم، وأتاحت الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين الجديد والمستفيدين بالدفعات السابقة من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما أكدت على أنه في حال تم رفض المتقدم، فيمكنه الإطلاع على سبب الرفض، ومن ثم تقديم اعتراض على حالة الأهلية.

ويجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان بالنتائج، ويتم تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم التوجه إلى برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الأهلية والاستحقاق، ثم استعراض تفاصيل دورة الأهلية، ومن هنا يمكن تقديم الاعتراض وإرفاق الملفات المطلوبة حسب نوع الاعتراض، ثم تسليم الاعتراض.

ومن يرغب في معرفة تاريخ نزول معاش الضمان الاجتماعي دفعة شهر 8 الحالية، فيمكنه ذلك من خلال النقطة الموضح بها تاريخ صرف الضمان الاجتماعي دفعة أغسطس 2022م أعلاه، كما يمكن تقديم جديد في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

متى موعد الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

بعد أن وحدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد الصرف والإيداع لمستحقات الضمان المطور والقديم بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، فقد أصبح من اليسير معرفة تاريخ إيداع الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي للمستفيد، حيث يتم الصرف مباشرةً بشكل آلي مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد للصرف.

وفي حال صادف وقت نزول الضمان الاجتماعي المطور ليوم الجمعة فمتى يتم الصرف؟ هنا أكدت الموارد البشرية على أنه عندما يكون الأول من الشهر الميلادي مصادفاً ليوم الجمعة فيتم نزول المستحقات في اليوم السابق له “الخميس”، أما في حال مصادفته ليوم السبت، فيتم إيداع الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في اليوم التالي له “الأحد”.

فإما يتقدم الصرف يوماً أو يتأخر يوم، وذلك على حسب إن كان مصادفاً ليوم الجمعة أم السبت، وتقوم الوزارة بإصدار قرار الصرف والتحويل إلى حسابات المؤهلين البنكية التي تم التحقق منها بنجاح مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد لإيداع المعاشات المستحقة، وقد تظهر المستحقات بعد مرور وقت قصير في الحساب البنكي إن كان حسابك في بنك الراجحي على سبيل المثال، بينما قد يتأخر قليلاً بالبنوك الأخرى.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

اعتمد نظام الضمان الاجتماعي الجديد عند تحديد المتقدم بأنه مستحقاً أم غير مستحق على الحالة المادية أو الاقتصادية للأسرة، علماً بأنه ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحد لها عائل واحد والباقي يضافون كتابعين لرب الأسرة، ومتى ما كانت هذه الأسرة تحصل على دخلاً شهرياً لجميع أفرادها إن وجد لا يتجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي.

فسوف تحصل على دعم الضمان الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الأساسية لهم، أما في حال كان دخل الأسرة يتجاوز الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، فسوف يتم رفض الطلب المقدم مع توضيح سبب عدم التأهل بأن السجلات تشير إلى أن الدخل الشهري يتجاوز الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444.