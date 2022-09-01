نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار جواز سفر الكتروني من خلال منصه ابشر ومعرفه المتطلبات وخطوات تنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار جواز سفر الكتروني من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها عبر المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه تسجيل طالب في التعليم العام والتسجيل بالمدارس الكترونيا من خلال الموقع الرسمي. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه التسجيل في منصه دروب للأفراد الكترونيا من الموقع الرشمي بالخطوات ومعرفه الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات اللازم توافرها تجاه الخدمه. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي من خلال هذه المقالة.

اصدار جواز سفر الكتروني

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن خدمه اصدار جواز سفر الكتروني والتي تقدم من خلال منصه ابشر الإلكترونية من ضمن خدمات اخرى. والتي تتيح للمستخدمين من اصدار جواز الكتروني ذو جوده عاليه يحتوي علي شريحه عاليه إلكترونية وذلك لرفع مستوي الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز. بالاضافه إلي خاصيه التحقق والقراءة عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية. كما أعلنت المنصة عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين السعوديين. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن متطلبات وشروط الخدمه والتي يجب توافرها عن طلب الخدمه وهي الهويه الوطنية و صورتين شخصيه للمستفيد.

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الوطنية عن طريقه وكيفيه طلب خدمه اصدار جواز سفر الكتروني من منصه ابشر. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :