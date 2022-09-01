نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نزول حساب المواطن هذا الشهر سبتمبر هنا عداد نزول حساب المواطن صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى نزول حساب المواطن هذا الشهر سبتمبر 2022 والساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي، كل هذه الأسئلة وأكثر تدور في ذهن أغلب المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، خصوصاً بعد فتح التسجيل من جديد في البرنامج بأوامر ملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد ازداد البحث عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 وما هو موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقدم العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم هذه البرامج والذي يستفيد منه آلاف الأسر والأفراد المستحقين للدعم شهرياً وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

متى نزول حساب المواطن هذا الشهر

يتم تحديد موعد صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية وتثبيتها شهرياً ولا يمكن تغيير الموعد إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة. وقد تم تثبيت الموعد الخاص براتب حساب المواطن ليكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وسوف نقدم لكم في هذا المقال موعد الصرف بالهجري والميلادي وكذلك عداد نزول الراتب لهذا الشهر صفر 1444.

موعد صرف حساب المواطن لشهر صفر 1444

كما وضحنا لكم في الفقرة السابقة أن موعد الصرف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يصادف عطلة رسمية في المملكة. وفي هذه الحالة إذا صادف عطلة رسمية قد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. لذلك فإن موعد نزول حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر هو يوم الأحد بتاريخ 15\01\1444 الموافق 11\09\2022.

عداد نزول حساب المواطن الدفعة 58

رابط التسجيل في البرنامج

ازداد البحث بصورة ملحوظة في هذه الأوقات عن رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444. وذلك بعد قرار الملك سلمان بإعادة فتح واستقبال طلبات الراغبين مرة أخرى. ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال الدخول على رابط حساب المواطن الإلكتروني ومن خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج eservices.ca.gov.sa. عن طريق إدخال البيانات والمستندات المطلوبة والضغط على تقديم الطلب. وتقوم لجنة بفحص الطلب والبت فيه من ناحية الاستحقاق والأهلية من عدمه.

شروط حساب المواطن