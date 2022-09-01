نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج نَفَس لهواة الطهي للمطبخ العالمي والسعودي وماذا سيتعلم المشاركين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إصدار برنامج نفس وهو عبارة عن برنامج يتم فيه تعليم بعض الأشخاص الذين يمتلكون هواية الطبخ من الأسر المنتجة أصول الطبخ لكي يستطيعوا الدخول في سوق العمل ومنافسة أكبر الشيفات على المستوى المحلي والمستوى العالمي أيضًا، ويشرف على هذا البرنامج نخبة من اكبر الشيفات الذين لديهم خبرة كبيرة في جميع أنواع الأكلات سواء المحلية أو العالمية.

برنامج نفس

يوجد الكثير من الأهداف التي حددها بنك التنمية الاجتماعية لتقديم برنامج نفس ومن ضمن هذه الأهداف الآتي:

تنمية مهارات هؤلاء الأشخاص في الطبخ لكي يستطيعوا التقدم في سوق العمل داخل المملكة أو خارجها.

نشر الأكلات السعودية والمطبخ السعودي خارج نطاق المملكة لكي يكون مشهور في جميع أنحاء العالم وذلك سوف يفتح لهم المجال في العمل خارج المملكة أيضًا.

من أهم الأهداف أيضًا تطوير مهارات الأسر التي تعمل داخل مقهى يمام التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والتي تنتشر فروعها في الكثير من الأماكن، مما يسمح للمقهى بالشهرة والمنافسة مع أكبر المقاهي المحلية والعالمية.

أهم المهارات التي يتناولها برنامج نفس

يوجد بعض المهارات التي يتضمنها البرنامج والتي حددها بنك التنمية الاجتماعية ومن ضمن هذه المهارات الآتي:

تعليم جميع فنون الطبخ سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.

تعليم القدرة على إعداد قائمة الطعام بشكل صحيح.

تعليم إعداد جميع أنواع الحلويات والمعجنات بالإضافة إلى إعداد جميع أنواع الخبز.

تعليم إعداد القهوة بجميع أنواعها بالطريقة المثالية لها.

تعليم تحضير جميع أنواع الأكلات الصحية مثل الخضروات.

تعليم القدرة على عدم إهدار الكثير من المكونات أثناء طهي الطعام.

التدريب على كيفية حفظ الخضروات والفواكه الموسمية والقدرة على تجفيفها فترات طويلة من الوقت لاستخدامها طوال العام.

تعليم الالتزام بمعايير النظافة العالمية أثناء طهي الطعام.

تعليم استخدام جميع أدوات الطهي سواء كانت التقليدية أو الحديثة.

في نهاية مقال برنامج نفس ذكرنا جميع الأهداف التي يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيقها عند تنفيذ البرنامج، وذكرنا أيضًا المسارات التي يتم تعليمها داخل البرنامج لتخريج مجموعة من الأشخاص على مستوى عالي من الكفاءة في الطبخ.