نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 اغتنم الفرصة واستفيد بالعروض الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن اليوم الوطني داخل المملكة العربية السعودية يعد واحد من أهم الاحتفالات التي تقام كل سنة، وسيكون هذا الاحتفال يوم 23 من شهر سبتمبر لسنة 2022، فهذا اليوم تم توحيد المملكة وتم اطلاق عليها اسم المملكة العربية السعودية، وذلك من جانب قرار الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1932، ومن أبرز ما يقام داخل هذا اليوم، هو تقديم عروض مميزة على كافة المنتجات، لذلك يتم البحث عن عروض اليوم الوطني 92.

عروض اليوم الوطني 92

إليكم القائمة الخاصة بأفضل العروض المقدمة باليوم الوطني، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

عروض منتجع شاطئ الدانة

يعتبر فندق الدانة واحد من أبرز الفنادق داخل السعودية والتي تتحصل على ال5 نجوم، فتم تقديم عرض مميز بسبب الاحتفال باليوم الوطني، وهو تقديم خصومات تقدر بحوالي 30% على أي خدمة يتم تقديمها داخل هذا الفندق أو المنتجع السياحي المميز.

عروض اليوم الوطني في جرير

هناك عروض مميزة يتم تقديمها من جانب شركة جرير على كافة الأجهزة الإلكترونية، وإليكم أبرز تلك العروض بالصورة الآتية:

هناك عرض على لاب توب اسوس زين بوك 13 بخصم يصل إلى حوالي 12%، وبالتالي يصل سعره إلى حوالي 4499 ريال سعودي.

كما نجد أن هناك عرض مميز على ايفون 13 بخصم يصل إلى حوالي 5%، وبالتالي يصل سعره إلى حوالي 3599 ريال سعودي.

ونجد أن هناك عرض خيالي يصل إلى 44% على شاشة بينكو زوي XL2731، حيث يصل سعرها بعد هذا الخصم إلى 994 ريال سعودي.

وهناك خصم يقدر بحوالي 60% على شاشة NANO75، حيث يصل سعرها بعد الخصم إلى حوالي 2999 ريال سعودي.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات

إليكم القائمة الخاصة بعروض السيارات داخل اليوم الوطني بهذا الشكل الآتي:

سيارة هيونداي سوناتا 2021 مدة التقسيط تقدر بحوالي 5 سنوات, أيضا قيمة القسط تبدأ بحوالي 1810 ريال سعودي.

بينما سيارة ألنترا سمارت هيونداي 2022 بفترة تقسيط تصل إلى 5 سنوات. أيضا قيمة القسط تبدأ بحوالي 1295 ريال سعودي.

كما يتم تقديم كافة أنواع سيارات تويوتا وهيونداي بأقل قيمة قسط. وفترة سداد تصل حدها الأقصى إلى حوالي 60 شهر.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أبرز التفاصيل التي تخص عروض اليوم الوطني 92. ومن الملاحظ أن الاجازة الرسمية للقطاع الحكومي في هذه المناسبة ستصل إلى 4 أيام.