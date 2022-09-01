نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازات المدارس 1444 فى السعودية العام الدراسي 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب مارثون الدراسة بالمداس داخل السعودية، وبناء على ذلك نجد أن معدلات البحث قد ارتفعت بخصوص اجازات المدارس 1444، والبحث عن التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل، وذلك بعد أن تم تعديله مؤخرًا من جانب الوزارة.

اجازات المدارس 1444

إليكم القائمة الخاصة بإجازات المدارس على حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم السعودية، وهذا ما جاء بالتقويم الدراسي الجديد:

في الفصل الدراسي الأول سيكون هناك أربع إجازات، اجازة اليوم الوطني ستكون يوم 21-22/9/2022، واجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون يوم 16-17/10/2022، واجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون يوم 10/11/2022.

أيضا وستبدأ اجازة الفصل الدراسي الأول يوم 24/11/2022.

بينما نجد أن اجازات الفصل الدراسي الثاني تصل إلى حوالي 4 اجازات، وهم: اجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم 18/12/2022، واجازة نهاية أسبوع مطولة في يوم15-16/1/2023، واجازة يوم التأسيس في يوم 22-23/2/2023.

كما ستبدأ اجازة الفصل الدراسي الثاني يوم 2/3/2023.

بينما في الفصل الدراسي الثالث سيكون هناك حوالي 3 اجازات، وهم: بداية اجازة عيد الفطر يوم 13/4/2023، ليوم 26/4/2023، واجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في يوم28-29/5/2023.

وستبدأ اجازة نهاية العام الدراسي يوم 22/6/2023.

أبرز التفاصيل حول العام الدراسي الجديد بالسعودية

إليكم أبرز ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية بالشكل الآتي:

سيبدأ العام الدراسي الجديد في يوم الأحد الموافق 28/8/2022.

بينما سيكون عدد أسابيع الفصل الدراسي الأولي 13 اسبوع، وكذلك للفصل الدراسي الثاني والثالث.

كما تم نفي كافة الإشاعات التي كانت تتضمن بوجود نية لإلغاء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية.

أيضا تم تحديد عدد أيام الدراسة الفعلية خلال هذا العام، لتصل إلى حوالي 185 يومًا.

كما وصلت عدد الاجازات خلال العام الدراسي إلى 10 اجازات.

وعدد أيام الإجازات خلال العام الجديد وصل إلى حوالي 56 يومًا.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول اجازات المدارس 1444 بشكل مفصل. وتم التأكيد بأن المدارس بالسعودية مستعدة بالكامل وعلى أكمل وجه لاستقبال العام الدراسي الجديد. وذلك ما سيكون وفق التقويم التي وضعته وزارة التعليم السعودية.