نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر وموعد صرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن عن برنامج الدعم الحكومي السعودي، وخطوات أستعلام نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر، وموعد صرفها، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني الخاص بها، حيث يمكن للمستفيد الآن الوصول إلى بياناته عن طريق رقم الهوية من خلال هذا الرابط، وأكد حساب خدمة المستفيدين أن الصرف يجري دوريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو خلال يوم قبله أو بعده حال مصادفة العطلة الأسبوعية. وتضمن حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصصة لشهر أغسطس الجاري للمستفيدين من أصحاب الطلبات المكتملة، على أن يستفيد منها وفق معايير الاستحقاق 10.9 مليون مستفيد.

حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر وموعد صرفها

وأوضح أنه من المقرر صرف الدعم للدفعة الـ 58، يوم الأحد 11 من سبتمبر المقبل، رداً على استفسار من أحد المستفيدين على الصفحة الرسمية للحساب في “تويتر”. من المعروف أن حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية. ويعد برنامج حساب المواطن واحد من برامج الدعم المتوفرة من الحكومة وتتقدمها للمواطنين من أجل تعويضهم عن تأثرهم ببرامج الإصلاح والتوسع التي تنفذها الحكومة وللمواطنين

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرابـط الإلكتروني.

الضغط على خانة “الاستعلام عن حساب المواطن”.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال الرمز المرئي.

الضغط على خانة “الاستمرار للاستعلام عن الخدمة”، لتظهر تفاصيل صرف الدعم والأهلية.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

الضغط على خانة “حسابي”.

إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم اسم المستخدم والرقم السري.

الضغط على خانة تحديث البيانات.

بعد ظهور شاشة بياناتك القديمة، الضغط على “تعديل البيانات”.

إدخال البيانات الجديدة.

الضغط على خانة “إرسال طلب التحديث”.

أهداف حساب المواطن

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المستقل أو العائل المستحقين للدعم.

المساعدة في توجيه الدعم المالي لمستحقيه.

تقليل الإهدار في الإنفاق الحكومي.

توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.

اتباع معايير احتساب قيمة الدعم للأسرة.

طرق استفادة المستقل من حساب المواطن