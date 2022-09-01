نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية” صرف الضمان الاجتماعي القديم والمطور لشهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية اليوم.. حاسبة الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه قد بدء موعد إيداع الضمان الاجتماعي، حيث أن هذا جاء بناءً على تساؤلات العديد من المستفيدين خصوصًا أن عملية الصرف قد تتأخر لدى أغلب المستفيدين، كما انهم ربما لا يحصلون على الدعم إلا بعد وقت طويل، ويأتي ذلك بعد أن يتم توحيد الصرف في نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من خلال مقالنا هذا تابعونا.

إيداع الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه منذ قليل بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر في حسابات المستفيدين، وأنه سوف يتم الآن صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور، والقديم، وإيداعها في البنوك التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، كما أن إيداع الضمان الاجتماعي يأتي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وهو يوم موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الإيداع في الساعات الأخيرة من الليل إلى أن يتم الانتهاء من إيداع مبالغ الاستحقاق في بداية اليوم الأول من الشهر الميلادي.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

تساءل العديد من المواطنين عن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

كما يستثنى المرأة المتزوجة، و الأرملة، والمطلقة غير سعودية الجنسية، ومع ذلك لهم أبناء سعوديين الجنسية.

أيضًا أبناء الأرملة، والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأفراد ذات الإعاقة، والأيتام، والأرامل الذين لديهم بطاقة تنقل.

كما يجب أن لا يقل دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي للعائلة، و550 للتابع.

ألا يكون المتقدم يمتلك أصول عالية القيمة.

كما يجب استيفاء متطلبات الوزارة مع صحة البيانات التي تم إدخالها من قبل الشخص المتقدم.

ألا يكون المتقدم مقيم في أحد الدور، والمراكز الإيوائية التي تقوم برعايتها الدولة.

كما أكدت الوزارة أن مبلغ الدعم يتم تحديده على أساس الراتب الشهري للمواطن المستفيد، والذي يختلف من شخص لأخر، كما أن يتم احتساب عدد أفراد الأسرة، والتابعين، وذلك بشرط عدم الوصول إلى الحد المانع المعلن عنه في جدول استحقاق الضمان الاجتماعي.

حاسبة الضمان الإجتماعي ١٤٤٤

تم توفير خدمة حاسبة الضمان الإجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وذلك تسهيلاً على المواطنين معرفة مبلغ الراتب الشهري في حالة تم الموافقة على طلب الضمان الإجتماعي بعد توافر جميع الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية، وسوف نوضح لكم رابط طريقة حاسبة الضمان الإجتماعي المطور ١٤٤٤.