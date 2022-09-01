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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 1444. حيث تبدأ عروض اليوم الوطني السعودي سنويًا في شهر سبتمبر احتفالًا بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932 حيث ترفرف أعلام المملكة في كل مكان وتقدم المتاجر والمطاعم وخطوط الطيران عروضًا تبدأ ببداية الشهر، وفي ذلك العام يتم الاحتفال بالذكرى لـ 92 على التوحيد.
عروض اليوم الوطني السعودي 92 1444
بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تقدم كل المتاجر عروض اليوم الوطني، وهي عبارة عن عروضًا موسمية لا تتكرر في إلا مرة كل عام، كما أن الهيئة العامة للترفية والاستعلامات قد تستعد لإطلاق عددًا من الاحتفالات الخاصة في يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتعاون مع أمانات المناطق.
عروض اليوم الوطني السعودي
من أبرز عروض اليوم الوطني الآتي:
- عروض مفروشات العبد اللطيف، غرف نوم وغرف جلوس وغرف طعام وسجاد ب92 ريال إلى جانب المزيد من العروض والهدايا المجانية. أيضًا متاح خدمات التقسيط ب0% فوائد.
- عروض سيتي دبليو خصومات تصل إلى 92%، على غرف نوم وأطقم كنب وطاولات طعام وأكثر، التوصيل والتركيب لجميع مناطق المملكة مجانًا.
- عروض عدسة الرؤيا للبصريات في اليوم الوطني نظارة والثانية على منتجات مختارة ب٩٢ ريال وخصم يصل إلى ٦٠٪ ويوجد فحص نظر مجاني.
- عرض مطاعم مقلط الفريج بالدمام والخبر خصم 60%.
- مركز تحليل يقدم عروض اليوم الوطني على عدة باقات بـ 492 ريال فقط.
- مجمع عيادات فال الطبية يقدم عروضًا مميزة، جلسة ماجلان للشعر أو البشرة 1800 ريال، و3 مل فيلر للوجه 2700 ريال، و2 مل فيلر + بوتكس الحواجب 2400 ريال، 1 مل فيلر شفايف 999 ريال، 1 ملء فيلر تحت العين 999 ريال، 1 مل فيلر وجه 999 ريال، جلسة بوتكس الجبهة وحول العين 799 ريال، وجلسة بوتكس حول العين 350 ريال، جلسة بوتكس الابتسامة اللثوية 350 ريال.
- الصبان للمفروشات يقدم تخفيضات 50%.
- عرض نادي صحتي الرياضي اشتراك لمدة 3 شهور 550 ريال، واشتراك لمدة 6 شهور 592 ريال، اشتراك لمدة عام + شهر مجانًا 892 ريال.
- مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ90 تطرح عروض متعددة وخاصة، (تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر).
- حصن المسافر يقدم عروض للسفر لمختلف المدن منها رحلة دبي لمدة ليلة بـ 992 ريال.
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