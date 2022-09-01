نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية” الإستعلام عن الضمان الإجتماعي.. بعد إيداع المبلغ الشهري من الضمان الإجتماعي القديم والحديث في المقال التالي
عمر شويل - جدة يسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي في حالة تم القبول أم الرفض في الأهلية، وقد تم إطلاق هذه الخدمة تيسيراً للمواطنين بالمملكة بسبب غلاء المعيشة ، ويتم التقديم في الضمان الإجتماعي للفرد والأسرة بشروط تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية، وسوف نوضح لكم رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي 1444.
رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي
يبحث الكثير من الناس في المملكة الذين تم تقديمهم في الضمان الإجتماعي عن رابط الإستعلام عن الضمان الإجتماعي.
- نقوم بالدخول على رابط الإستعلام الخاص بالموارد البشرية :
- يتم كتابة رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بالمتقدم والضغط على تسجيل الدخول.
- نقوم بإختيار من القائمة كلمة الطلبات والضغط عليها.
- ثم نقوم بالضغط على حالة الطلب ، سيظهر جميع البيانات في حالة تم قبولك أم كنت تحت التدقيق أم تم الرفض.
- وفي حالة تم الرفض يتم الضغط على الأسباب وتعديل البيانات وإرسالها مرة أخرى.
إيداع الضمان الإجتماعي
يسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المبلغ الشهري من الضمان الإجتماعي، وقد تم الإعلان عن موعد صرف الضمان بداية من يوم واحد من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك لمن تم قبولهم في خدمة الضمان وسوف يتم صرف المعاش بداية من كل شهر ميلادي، وتم التوضيح من قبل الموارد البشرية عن توحيد موعد الصرف للضمان القديم مع الضمان الإجتماعي المطور 1444.
شروط التقديم في الضمان الإجتماعي 1444
يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للقبول في الضمان الإجتماعي سواء كان للفرد أو الأسرة ومن هذه الشروط :
- أن يكون المتقدم في الضمان الإجتماعي حاصل على الجنسية السعودية ومقيم بها إقامة دائمة إلا الأرملة التي لها أبناء من رجل غير سعودي.
- أن لا يكون المتقدم له ممتلكات أو عقارات.
- يجب أن يكون المتقدم يعيش في سكن خاص وليس في دار أيواء.
- أن لا يكون المتقدم يحصل على راتب ثابت من عمل يكون أعلى من راتب الضمان الإجتماعي.
- ان لا يكون له حساب بنكي يتم إيداع مبلغ شهري بإستمرار.
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