نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليوم” الساعه كم ينزل الضمان في البنوك (الراجحي – الاهلي – بنك الرياض) sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم الساعه كم ينزل الضمان في الراجحي، حيث زاد البحث اليوم بشكل كبير من قبل المستفيدين والمستفيدات من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور عن متى الساعة التي ينزل في راتب هذا الشهر الجديد في حساباتهم البنكية، وهذا سواء كان البنك الذي يتعامل معه المستفيد بنك الراجحي او الاهلي او الرياض أو أي مصرف آخر داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام سفير الضمان المطور بنشر أن رسائل الصرف بدأت تصل إلى المستفيدين بشكل تدريجي من الساعة 12 مساء في بداية اليوم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل التي تهمكم في موقعكم ثقفني.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان منذ أيام قليلة عن اهليات برنامج الدعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2022 الموافق صفر 1444 هـ، حيث تم الاعلان عن وصول اهليات عملاء الضمان المطور وفتح باب تقديم الاعتراضات، وتم الرد على الكثير من الاشخاص ورد حالة الاهلية من غير مؤهل إلى مؤهل في حال انطباق شروط الضمان عليهم، والباقي سيتم الرد عليهم في خلال الأيام القادمة.

وسيتم صرف الراتب للضمان في الموعد المحدد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي تم تثبيته ليكون يوم 1 مطلع كل شهر ميلادي، وقد تم الإعلان أيضا عن اهليات حساب المواطن حيث باقي ايام ويتم الايداع، وسيتم الإيداع بخصوص الرواتب الضمانية في خلال ساعات قليلة قادمة.

التأكد من راتب الضمان المطور

وقبل أن يتم الإيداع لكم، يجب عليكم ان تتأكدوا من قيمة المبلغ الذي يفترض أن تحصلوا عليه هذا الشهر، وهذا في حال واجهتكم اي مشكلة او تم نزول الدفعة ناقصة أو نزلت لكم صفر في البنك، فيمكنكم التواصل عبر عبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa .

. قم بعمل تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة (رقم الهوية، كلمة المرور، رمز التحقق).

ثم انتقل إلى الأهلية الاستحقاق.

تجد آخر دفعة وبجانبها المبلغ الذي ستحصل عليه.

احفظ هذا الرقم، وهذا تحسبا اذا نزلت لك الدفعة أقل منها في البنوك لا قدر الله.

سفير الضمان الاجتماعي تويتر الساعه كم ينزل

وقد نشر سفير الضمان على حسابه على منصة التواصل الإجتماعي في تويتر، أنه تم بالفعل بدء ارسال الرسائل الخاصة بالإيداع لدى المواطنين على الجوال وهذا بشكل تدريجي خلال هذا اليوم الخميس الموافق 5 صفر 1444 هـ، حيث ستصل لكم الرسالة في خلال الوقت التالي:

يبدأ ارسالها من الساعة 12 منتصف الليل.

يتم ارسال الرسائل إلى الجميع في اوقات متفرقة في الساعات القادمة من اليوم.

اذا تأخر وصول الرسالة فسيتم ارسالها الساعة 11 ليلا غدا، واذا تأخرت عن ذلك تواصلوا مع الضمان في أسرع وقت.

الساعه كم ينزل الضمان في الراجحي

وفي حالة اذا كنتم تنتظرون إيداع رواتبكم في البنوك المختلفة، والتي لا تختلف عملية الإيداع من بنك إلى آخر بالمناسبة، حيث يتم كما يلي:

تصل لك رسالة من الضمان الاجتماعي.

تنتظر من فترة تتراوح بين الساعتين إلى 8 ساعات حتى تصل لك الرسالة من البنك.

اذا تأخر وصول الرسالة من البنك ولكن وصلت لك رسالة الضمان، فقم بالتواصل مع خدمة عملاء المصرف.

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