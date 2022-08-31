نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نادي الاتحاد السعودي.. هل سيهبط للدرجة الثانية مثل نظيره الأهلي أم البرتغالي سانتو يجهز مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك بحث مستمر حول آخر أخبار نادي الاتحاد السعودي، والذي يعد من أبرز وأشهر الأندية السعودية، نظرًا لضم هذا النادي للاعبين مصريين مميزين، وهما أحمد حجازي وطارق حامد، فالاتحاد السعودي بدأ مشواره بالدوري السعودي للموسم الجديد وهناك آمال قوية لتحقيق اللقب الغائب منذ فترة.

أخبار نادي الاتحاد السعودي

إليكم آخر أخبار نادي الاتحاد بالصورة الآتية:

هناك تخبطات واضحة في إدارة الاتحاد السعودي، فهناك إجماع من جانب خبراء الكرة بالسعودية بأن الاتحاد على خطى فشل نادي الأهلي السعودي، والذي هبط إلى الدرجة الثانية بسبب إدارته السيئة، ولكن من الممكن أن تتغير الأمور بفضل خطط البرتغالي نونو سانتو وهذا ما سنراه لاحقاً.

بدأ الاتحاد السعودي مشواره بالدوري السعودي للموسم الجديد يوم 26/8 بفوز قوي وكبير على نادي العدالة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/0.

وهناك استعداد من جانب الفريق لبدء مباريات الجولة الثانية بالدوري، حيث يواجه الاتحاد فريق الاتفاق يوم السبت الموافق 3/9 في تمام الساعة 8م.

المباريات القادمة للاتحاد السعودي بالدوري

إليكم القائمة الخاصة بالمباريات القادمة للاتحاد السعودي بالصورة التالية:

الجولة الثالثة سيواجه الاتحاد فريق الرائد يوم 9/9 في تمام الساعة 8م.

الجولة الرابعة سيواجه الاتحاد فريق الخليج يوم 15/9 في تمام الساعة 8م.

بينما ينتظر الاتحاد مواجهة قوية مع فريق النصر يوم 2/10 في تمام الساعة 8م،

حيث تعتبر هذه المواجهة قمة الجولة الخامسة.

والجولة السادسة سيواجه الاتحاد فريق الفتح يوم 7/10 في تمام الساعة 8م.

وفي الجولة السابعة سيواجه الاتحاد فريق ضمك يوم 11/10 في تمام الساعة 4:50م.

وسيواجه الاتحاد فريق الوحدة في الجولة الثامنة يوم 16/10 في تمام الساعة 7:30م.

وسيحل الاتحاد ضيفًا على فريق الشباب في الجولة التاسعة يوم 15/12، وذلك بعد العودة من التوقف الدولي بسبب مباريات كأس العالم قطر 2022.

وفي النهاية نكون قد ذكرنا لكم آخر أخبار نادي الاتحاد السعودي الجديدة. والتي كان يبحث عنها كافة عشاق هذا النادي العريق. ومن الملاحظ وجود مشاكل بإدارة الاتحاد، لكن الفريق يظل محتفظ بمستواه القوي مع بداية الدوري. كما سردنا أيضًا المباريات القادمة للفريق بالدوري لهذا الموسم الجديد.