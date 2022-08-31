نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيداع الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين الان بالبنوك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي، وهو الموافق لهذا الشهر 1 سبتمبر 2022، لذلك قد ايداع كافة الدعم الخاص بالمستفيدين في حساباتهم البنكية بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تبدأ الودائع في الأول من سبتمبر الموافق الخامس من صفر عام 1444، والتي تكون في جميع حسابات المستفيدين الخاصة بهم عبر المصارف السعودية.

آخر موعد لدفع أجور الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي حتى بعد تجديد تسجيلهم في الضمان الاجتماعي مؤخرًا ولم يتم تحديد تاريخ انتهاء. لهذا السبب، يجب على جميع المستفيدين من المساعدات بدء التسجيل ومراجعة البيانات للتأكد من أن المواطنين مؤهلين، ويتم ذلك عن طريق إنشاء حساب جديد على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي، وإضافة متطلبات مختلفة، وتحميل المستندات للتأكد من صحة المعلومات، وتقديم الطلب، وبعد ذلك سيتم مراجعة طلبك لتحديد أهليتك للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، واكتشف ما إذا كنت مؤهلاً وأخبرنا بالسبب.

كيفية التعرف على أهلية الضمان الاجتماعي

يتم فحص المتقدمين للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان المستلم مؤهلاً للحصول على المساعدة. يمكن المطالبة باستحقاقات الضمان الاجتماعي إلكترونيًا باتباع الخطوات أدناه:-

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

ثم انقر فوق “طلب ضمان جديد”.

أضف البيانات المطلوبة.

ثم انقر فوق “طلب”.

بعد ذلك مباشرة، سترى ما إذا كان المواطن مؤهلًا للضمان الاجتماعي.

رقم الاتصال الموحد للضمان الاجتماعي

أنشأت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم اتصال واحد للضمان الاجتماعي لأغراض الاستفسارات أو الشكاوى. رقمها هو 19911 ولتسهيل متلقي مساعدة الضمان الاجتماعي أو المتقدمين للحصول على المساعدة، يمكن أيضًا التواصل عبر info @ mlsd، ويمكنك أيضًا استخدام خدمة “Your Voice”، والتي تتيح لك التواصل ومناقشة الشكاوى والطلبات، وهي تعد كافة القنوات التي يمكنك التواصل بها مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور.