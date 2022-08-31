نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار شهاده وفاه لمواطن من خلال الأحوال المدنية ومعرفه الشروط ومتطلبات الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار شهاده وفاه لمواطن من الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها المواطنين. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع مستفيديها. كما تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لقطاع الأحوال المدنية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة علي العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه إدخال خدمات علاجية متنوعة عبر المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية ومعرفه الشروط. كما ثار التساؤل أيضا عن خدمه خدمات المعاش الضماني من وزاره الموارد البشرية وكيفيه الحصول عليها الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات والشروط المعلن عنهم من خلال الأحوال المدنية. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي من خلال المقالة الأتية.

اصدار شهاده وفاه لمواطن

اعلن قطاع الأحوال المدنية عن الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه اصدار شهاده وفاه لمواطن. والتي تمكن جميع المواطنين من اصدار شهاده وفاة إلكترونية بطريقه سهله وبسيطه. بالاضافه إلي ذلك تم الإعلان عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين السعوديين فقط.

شروط اصدار شهادة وفاة

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة والتي يجب التحقق منها عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

تعبئه نموذج 87 بشكل الكتروني.

إحضار اصل بطاقه الهويه وسجل الأسرة للمتوفي.

إحضار اصل تبليغ الوفاة من المستشفي التي حدثت فيه الوفاة.

ارفاق صوره من بطاقه الهويه للمبلغ.

إذا تم تحديد ميعاد اكثر من 30 يوم يجب طباعته والذهاب إلي الأحوال المدنية.

إذا مضي علي الوفاة قيمه شهر يتم تطبيق غرامه ماليه.

إذا مضي علي الوفاة 3 سنين يجب زياره الفرع الرئيسي للأحوال المدنية.

خطوات اصدار شهاده وفاه لمواطن

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا وتنفيذها من الموقع الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :