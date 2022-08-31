نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي قروض لأصحاب العمل الحر والعاطلين، ولذلك يتساءل العديد من المواطنين عن شروط قرض العمل الحر للعاطلين، حيث يمد المصرف العاطلين عن العمل أو أصحاب الأعمال الحرة ذات الدخل الضعيف بتمويل مالي، ويُعد هذا من أهدف المملكة لرفع مستواهم المعيشي والقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة له.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين

للتقدم بطلب الحصول على قرض العمل الحر للعاملين يجب استيفاء كافة الشروط والمتطلبات التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية، وتتمثل في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السُّعُودية.

كما يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت عمل المتقدم.

أن يتراوح عمر المتقدم بين الفئة العمرية 18 عام و60 عام.

يشترط أن تكون مدّة السداد 40 شهر كحد أقصى.

ينبغي أن يكون الاستعلام الائتماني جيداً بحد أدنى.

أن يكون حاصلاً على وثيقة العمل الحر، التي يتم استخراجها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب وجود دخل لدى المتقدم من أجل الحصول على القرض.

الاستعلام عن ما إذا كان المتقدم قد حصل على قرض من أي بنك آخر أم لا.

الحد الأقصى للتمويل المالي من البنك هو 60 ألف ريال سعودي.

في حالة إذا كان المتقدم لم يتجاوز عمر 24 عام يكون المبلغ المالي الذي يحصل عليه من القرض هو 32 ألف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

يجب تقديم مجموعة الأوراق والمستندات التالية من أجل الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:

تقديم صورة من الهُوِيَّة الوطنية، بالإضافة إلى أصل الهُوِيَّة.

تقديم صورة من سجل الأسرة.

تقديم كشف حساب بنكي معتمد من البنك لأخر ثلاث أشهر.

عمل تفويض من الأحوال المدنية.

شروط قرض العمل الحر للنساء

وضعت مجموعة من الشروط خاصة بقرض العمل للنساء، وتأتي على النحو التالي:

لابد أن تكون المتقدمة سُعُودية الجنسية.

يجب ألا يكون لديها أي مديونيات تابعة لبنك التنمية الاجتماعية، ويكون قرض العمل الحر هو الأول من نوعه.

يجب أن يكون عمرها بين 18 و60 عاماً.

يجب تقديم ضامن للحصول على القرض.

يجب ألا يزيد دخلها الشهري عن 14 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون الاستعلام الائتماني الخاص بها جيدًا.

يجب ألا تزيد مدة التسجيل عن 40 شهراً.

الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

تحصل المتقدمة على 32 ألف ريال سعودي في حال إذا كانت لم تتجاوز عمر 24 عام.

يجب تقديم الأوراق الخاصة بالمشروع المراد تنفيذه من خلال قرض العمل الحر.

متى يبدأ سداد قَرض العمل الحر

يتساءل العديد من المواطنين عن كل ما يهم قرض العمل الحر للعاطلين من شروط وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة، كما يريدون الاستفسار عن بداية سداد الأقساط، حيث يتم سداد أول قسط بعد الحصول على القرض بمدة ثلاثون يوماً، ويتم السداد عبر الوسائل التي يحددها البنك.

في حالة عدم سداد الأقساط سيتم إرسال رسالة من البنك للتنبه وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال شروط قرض العمل الحر للعاطلين وكذلك للنساء، كما نوضح لكم المستندات، كما أجابنا عن موعد تسديد أقساط القرض.