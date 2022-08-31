نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطوّر للفرد وأبرز الشروط للاستحقاق الموارد البشرية توضح في المقال التالي
عمر شويل - جدة وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض القواعد والتصريحات الجديدة وكان من ضمنها تحديد قيمة زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد بالنسبة لمستفيدي الضمان، حيث أنه تم رفع قيمة معاش الضمان بالنسبة للشخص المستفيد سواء كان عائل أو تابع ولذلك كانت هذه الزيادة من أكثر الأمور أهمية بالنسبة للمستفيدين، وسنوضح ذلك بكل وضوح وشكل تفصيلي عبر سطور مقالنا اليوم.
كم زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد لعام 1444هـ؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطوّر بالنسبة إلى الفرد الواحد، وكانت نسبة الزيادة فهي تبلغ 20% بالنسبة إلى الشخص العائل أما بالنسبة إلى التابع فإن الزيادة تكون بنسبة 96%، وموعد صرف الضمان الاجتماعي يتم صرف الزيادة معه شهريًا في ميعاده المحدد له، وبمجرد أن تنزل الزيادة سنقوم بإعلامكم بها مباشرة.
أبرز شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر
هناك عدة شروط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حتى يتم تحديد المواطن المستحق للمعاش والشروط هي كالآتي:-
- من أبرز وأهم شروط استحقاق المعاش والزيادة هي أن يكون المواطن المستفيد سعودي الجنسية.
- بالنسبة إلى المواطن الغير سعودي فيشترط أن تكون معه بطاقة تنّقل داخل السعودية.
- يشترط أن تكون إقامة المستفيد داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- لا يجب أن يكون المستفيد مقيم في أي دار تابعة لمراكز الإيواء الموجودة في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المستفيد ملتزم بكل البرامج التدريبية التي تم تقديمها من قبّل الحكومة السعودية.
- من الضروري أن تكون كل الأسباب التي قمت بتزويد الوزارة بها صحيحة وبدون أي خطأ أو تزوير.
- قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطوّر يجب ألا تزيد عن ألف و100 ريال سعودي فهو الحد الأدنى الراتب المعاش.
- أما بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الأسرة فيجب ألا يزيد راتب كل فرد عن 550 ريال سعودي.
- الضمان الاجتماعي المطوّر مقدم للمرأة الأرملة والمطلقة سواء كانت سعودية أو أجنبية و لديها أطفال من زوج سعودي وكبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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