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عمر شويل - جدة نزول راتب الضمان المطور في المصارف لجميع مستفيدي ومستحقي الضمان المطور بعدما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد الاستلام لجميع مستفيدي المراحل الأربعة من الضمان المطور، والمستفيدين القدامى الذين حدثوا البيانات الخاصة بهم ليتم انتقال البيانات إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

صرف راتب الضمان في سبتمبر 2022 في الراجحي

تقرر أن يتم توحيد صرف الراتب الشهري للمؤهلين في النظام القديم والنظام الجديد، وأهلية الذين تم قبولهم في أهلية الضمان في النظام الجديد في اليوم الأول من سبتمبر 2022، الخميس، الموافق الخامس من شهر صفر 1444، ويقوم مصرف الراجي بتحديد مواعيد العمل فيه بالمواعيد التالية:

من الساعة 9 ص إلى الساعة 5 م ويعتبر من الأيام التي يتم العمل بها.

يوم الأحد إلى الخميس والإجازات الخاصة بالعاملين في البنك يوم الجمعة ويوم السبت.

الفروع الخاصة بالسيدات مواعيدها من الساعة 9.30 ص إلى الساعة 4.30 عصرا والإجازات الخاصة بالعاملين بالبنك يوم الجمعة ويوم السبت.

بالساعة “نزول راتب الضمان بالرجحي sbis.hrsd.gov.sa رقم الضمان الموحد المجاني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهلية المرحلة التاسعة من دفعات الضمان المطور، ويكون على المستفيدين من الضمان والذين وصلت إليهم رسالة الأهلية أن يتم الدخول على رابط منصة الدعم والحماية من الضمان على الصفحة الشخصية واتباع خطوات الاستعلام عن الراتب والتأكد من القيمة التي تكون مرسلة إليه، كما يتابع المستفيدين موعد إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان المطور وحساب المواطن ، ويتم الإعلان عن نزول المكرمة الملكية بحد أدنى 1000 ريال واقصى 2000 ريال في السابع والعشرين من رمضان.

أهلية الضمان المطور (المرحلة التاسعة)

أعلنت الوزارة في يوم 26 أغسطس 2022 عن أهلية المؤهلين للمرحلة الراعبة من الضمان ويكون على كل مستفيد الدخول والتحقق من الأهلية عبر الحساب الخاص به على منصة الدعم والحماية، ويتم الاتصال على رقم الضمان الموحد المجاني 19911 في حال صافت المستخدم مشكلات أو خلل في المبلغ المصرح له به والذي من الممكن أن يكون أقل من الاستحقاق بعد حساب الراتب وعدد أفراد الاسرة مقارنة بالحد المانع للضمان.

حساب راتب الضمان حسب (الراتب – عدد أفراد الاسرة)

يكون على المواطن اتباع الجدول التالي وذلك للتعرف على قيمة الراتب الذي يستحق الضمان عليه وحساب القيمة التي يكون عليه تسلمها حسب عدد أفراد الاسرة، ويتم تسلم راتب الضمان بعد أن يتم تسلم رسالة الأهلية والإعلان عن موعد نزول الراتب، والتي من المقرر له أن يتم في الخميس الموافق الأول من الشهر الميلادي الجديد.

أفراد الاسرة الاستحقاق النقدي الحد المانع للضمان الاجتماعي

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

طريقة الاستعلام عن الأهلية

يتم الدخول مباشرة على رابط تسجيل الضمان المطور الجديد. يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية وجميع بيانات الفرد. يتم إرفاق الوثائق المطلوبة واتباع خطوات التسجيل. تقوم بتسجيل رقم الهاتف النقال والذي تتسلم عليه الرقم السري الذي يساعد في إنشاء حساب لها.

“ساعة نزول راتب الضمان” والتي يتم في ظهر يوم الأحد الموافق الثاني من شهر رمضان 144 الثالث من أبريل 2022، كما يتم الإعلان في وقت قريب عن قبول أهلية المرحلة الأخيرة، المرحلة الخامسة من تسجيل المواطنين في الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa لاستحقاق المكرمة الملكية، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرقم الموحد المجاني للاستعلام والاستفسارات 19911.

تحرص مصارف المملكة على عدم حدوث تكدسات بين المواطنين وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها في هذا اعام، كما يكون شهر رمضان من الصعوبة الكبيرة لخروج أعداد كبيرة من المواطنين في يوم واحد لتسلم الراتب، وحرصا من المملكة ومؤسساتها على المواطنين وخاصة كبار السن يتم تقنين مواعيد تسلم الراتب في كل مصرف على حدة، وتوجد عدد من المصارف تقوم بتفعيل الفترة السائية للعمل.