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عمر شويل - جدة تسلم راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa المرسلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين في منصة الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية للحصول على راتب الضمان المطور، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل برسائل SMS على أرقام الهواتف المسجلة للمواطنين كما تعلن عن موعد إيداع رواتب الضمان بالمصارف لجميع المستفيدين والمقبولين.

ما هو موعد إيداع الراتب في الرجحي

يقوم مصرف الراجحي في مواعيد العمل الرسمية باستقبال رواتب الضمان المطور لشهر سبتمبر 2022، صفر 1444، في صباح يوم الخميس الأول من سبتمبر، وتقوم الوزارة مساء اليوم بإيداع الرواتب على أن يبدأ الصرف صباح يوم الخميس ف مواعيد عمل المصرف التالية:

من الساعة 9 ص إلى الساعة 5 م ويعتبر من الأيام التي يتم العمل بها.

يوم الأحد إلى الخميس والإجازات الخاصة بالعاملين في البنك يوم الجمعة ويوم السبت.

الفروع الخاصة بالسيدات مواعيدها من الساعة 9.30 ص إلى الساعة 4.30 عصرا والإجازات الخاصة بالعاملين بالبنك يوم الجمعة ويوم السبت.

تسلم راتب الضمان SIbS.hrsd.gov.sa أهلية الضمان في صفر 1444إعادة التسجيل غير المؤهلين

تستمر منصة الدعم والحماية في استقبال طلبات التسجيل في الحصول على رواتب الضمان المطور بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دراسة طلبات المتقدمين وإرسال الرسائل النصية بالقبول في منصة الدعم والحماية أو عدم القبول، كما تقوم الوزارة بتحديد وتوحيد مواعيد الصرف والإيداع الشهري للمستفيدين بالحساب المصرفي لكل منهم.

شروط قبول أهلية الضمان المطور

الالتزام بالحد الأدنى لدخل المتقدمين (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).

أن يكون للمطلقة أو الأرملة شرط الاستقلالية في الدخل والمسكن ليتم حصولها على راتب كامل واحتسابها كمستقل وليس تابع.

يجب أن يكون من المحتاجين وله ما يفيد بالاحتياج لدعم الوزارة للعيش بالحد الأدنى من الخدمات.

لا يجب أن يكون له أملاك عقارية او يكون معتاد السفر خارج المملكة.

يتم تسجيل جميع بيانات الدخل الشهري للأسرة (بما فيها حساب المواطن ودخل الزوجة).

تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات الموظفين الذين لديهم الحد الأدنى من الراتب 1100 ريال لرب الاسرة أو 550 ريال للفرد المستقل.

يتم استقبال تسجيل العاطلين في حال الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تؤهله للعمل والتخلي فيما بعد عن راتب الضمان.

جدول الحد المانع للضمان مقارنة بدخل الفرد والاسرة