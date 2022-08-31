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عمر شويل - جدة تسلم راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa المرسلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين في منصة الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية للحصول على راتب الضمان المطور، وتقوم الوزارة بإرسال رسالة التأهيل أو عدم التأهيل برسائل SMS على أرقام الهواتف المسجلة للمواطنين كما تعلن عن موعد إيداع رواتب الضمان بالمصارف لجميع المستفيدين والمقبولين.
ما هو موعد إيداع الراتب في الرجحي
يقوم مصرف الراجحي في مواعيد العمل الرسمية باستقبال رواتب الضمان المطور لشهر سبتمبر 2022، صفر 1444، في صباح يوم الخميس الأول من سبتمبر، وتقوم الوزارة مساء اليوم بإيداع الرواتب على أن يبدأ الصرف صباح يوم الخميس ف مواعيد عمل المصرف التالية:
- من الساعة 9 ص إلى الساعة 5 م ويعتبر من الأيام التي يتم العمل بها.
- يوم الأحد إلى الخميس والإجازات الخاصة بالعاملين في البنك يوم الجمعة ويوم السبت.
- الفروع الخاصة بالسيدات مواعيدها من الساعة 9.30 ص إلى الساعة 4.30 عصرا والإجازات الخاصة بالعاملين بالبنك يوم الجمعة ويوم السبت.
تسلم راتب الضمان SIbS.hrsd.gov.sa أهلية الضمان في صفر 1444إعادة التسجيل غير المؤهلين
تستمر منصة الدعم والحماية في استقبال طلبات التسجيل في الحصول على رواتب الضمان المطور بينما تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دراسة طلبات المتقدمين وإرسال الرسائل النصية بالقبول في منصة الدعم والحماية أو عدم القبول، كما تقوم الوزارة بتحديد وتوحيد مواعيد الصرف والإيداع الشهري للمستفيدين بالحساب المصرفي لكل منهم.
شروط قبول أهلية الضمان المطور
- الالتزام بالحد الأدنى لدخل المتقدمين (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
- أن يكون للمطلقة أو الأرملة شرط الاستقلالية في الدخل والمسكن ليتم حصولها على راتب كامل واحتسابها كمستقل وليس تابع.
- يجب أن يكون من المحتاجين وله ما يفيد بالاحتياج لدعم الوزارة للعيش بالحد الأدنى من الخدمات.
- لا يجب أن يكون له أملاك عقارية او يكون معتاد السفر خارج المملكة.
- يتم تسجيل جميع بيانات الدخل الشهري للأسرة (بما فيها حساب المواطن ودخل الزوجة).
- تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات الموظفين الذين لديهم الحد الأدنى من الراتب 1100 ريال لرب الاسرة أو 550 ريال للفرد المستقل.
- يتم استقبال تسجيل العاطلين في حال الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي تؤهله للعمل والتخلي فيما بعد عن راتب الضمان.
جدول الحد المانع للضمان مقارنة بدخل الفرد والاسرة
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
موعد رسالة الأهلية وكيف أفعل مع رسالة “غير مؤهل”
يتم تلقي رسالة أهلية الضمان تباعا على الهواتف النقالة وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إرسالها للمسجلين حتى نهاية أكتوبر 2022 ويكون على غير لمؤهلين اتباع الإجراءات التالية:
- يتم مراجعة رسالة الضمان بشكل جيد للتعرف على سبب عدم التأهيل وعدم القبول.
- يقوم المواطن بإعادة التسجيل من جديد بمنصة الدعم والحماية.
- يتم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من شروط الاستحقاق.
- يقوم بحفظ الطلب وانتظار الرد من الوزارة بعد أن يتم مراجعته.
- من الأفضل أن تكون بيانات المواطن في منصة الدعم والحماية مطابقة لبياناته على منصة ابشر.
كيفية التسجيل من جديد لغير المؤهلين بالضمان المطور
- يكون للمواطن حساب يتم التسجيل به بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الانتقال التلقائي إلى “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يقوم باختيار التسجيل في ربط الوزارة أو بوابة النفاذ الوطني.
- يتم عمل حساب جديد.
- سوف يتم الانتقال إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة واتباع الشروط والموافقة عليها.
- يجب الحصول على رقم الطلب لمتابعة الطلب فيما بعد.
تحديث مايو 2022: موعد رسالة الأهلية sbis.hrsd.gov.sa راتب الضمان في رجب وإعادة التسجيل لغير المؤهل في الأهلية، كما يترقب المواطنين وصول رسالة القبول أو الرفض والتي يتم تلقيها بشكل متتابع للمواطنين والمقبولين حتى نهاية هذا الشهر، حيث يتم شمول المقبولين بالرواتب في الموعد الجديد لصرف الرواتب والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو يوم 30 رجب 1443 الموافق 3 مارس 2022، بينما يكون على غير المقبولين إعادة التقديم من جديد مع تجنب أسباب الرفض.
تسلم راتب الضمان في 2022
تم استقبال رسالة الأهلية على الهواتف النقالة وبدأ المقبولين في ترقب تسلم راتب الضمان من الحساب المصرفي للمستفيدين، وقامت الوزارة بالرد على الأهلية كما تقوم بالرد على استفسارات غير المؤهلين لبيان أسباب الرفض ويكون عليهم إعادة التسجيل من جديد بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية من جديد في خلال الفترة المخصصة للتسجيل بالضمان المطور على أن يتم مراجعة الأهلية للمواطنين شهريا.
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