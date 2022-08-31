نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقدم علي وظائف الأمن العام السعودي لعام 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التقدم علي وظائف الأمن العام بالسعودية, تتبع قوات الأمن العام وزارة الداخلية السعودية ويقوم الأمن العام كل عام بالإعلان عن احتياجه إلي استقطاب عدد من الطلاب لكي يشغلون وظائف لديه, وتتميز الوظائف في قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية أنها وظائف ذات مكانة مرموقة في المجتمع, كما يتحصل الشخص الذي سوف يتم تعيينه داخل قطاع الأمن العام السعودي علي رواتب مجزية وكبيرة, وأوضح الأمن العام التابع لوزارة الداخلية أنه لكي يتم قبول طلبات التوظيف المتقدمة من الأشخاص يجب أن تتطابق الشروط مع الشخص المتقدم.
رابط وظائف الأمن العام السعودي
وفرت قوات الأمن العام الموقع الإلكتروني لها لكي يقوم الأشخاص الذين يريدون أن يتقدموا بطلب للحصول على الوظائف المتاحة, حيث عندما تقوم بالضغط على الرابط السابق سيتم نقلك علي موقع مديرية الأمن العام الذي من خلاله تتمكن من إرسال طلب التقدم علي الوظائف المتاحة.
شروط التقدم علي وظائف قوات الأمن العام السعودي
وضعت قوات الأمن العام السعودي شروط محددة ومتينة يتم من خلالها اختيار الأشخاص الذين سوف يتم تعينهم داخل قطاع الأمن العام.
- يجب أن يكون المتقدم ممن يملكون الجنسية السعودية.
- أن يتراوح عمره الشخص المتقدم ما بين عمر السابعة عشر عاماً إلي عمر الأربعين عاماً.
- أن يمتلك المتقدم حسن سير وسلوك.
- لا يكون المتقدم قد تم فصله من قبل من أي من المعاهد أو الجامعات العسكرية.
- في حالة أن المتقدم متزوج من امرأة أجنبية فلن يتم قبول طلبه.
- في حالة أن المتقدم قد حصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة السعودية فيجب عليه أن يذهب إلي وزارة التعليم السعودي ويقوم بتصديق ومعادلة هذه الشهادة.
- أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من وظيفة عسكرية من قبل.
- أن لا يكون المتقدم معين في أي من الوظائف الحكومية.
- أن لا يكون علي المتقدم أحكام قضائية.
- أن يجتاز المتقدم كل الاختبارات التي يتم توقيعها عليه, من اختبارات خاصة باللياقة البدنية واختبارات صحية لقياس مدي سلامة صحته, ومروراً بأخر اختبار وهو المقابلة الشخصية.
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