نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa استعلام حالة استحقاق أهلية الضمان الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa للاتصال المباشر مع خدمة عملاء الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط التسجيل والتقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتاريخ توقيت موعد صرف إيداع ونزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لم تأخر نزول معاش الضمان لهم، والاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، جميع ما سبق من أهم الموضوعات التي يتابعها مستحقي الضمان سواء الذين قاموا بالتسجيل حديثاً أو المستحقين الفعليين في منظومة الضمان القديم قبل تطويرها، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابق ذكرها.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa استعلام حالة استحقاق الأهلية

عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة العديد من وسائل التواصل مع مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء الجديد المطور أو القديم، ومن بين تلك الوسائل أرقام الضمان الاجتماعي المجانية الموحدة، وكذلك وسائل أخرى أتاحتها الوزارة للتواصل منها ما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة التسجيل في الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa أو منصة الدعم

يجب التنوية إلى أن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يمكن أن تتم من خلال طريقتين، إما التسجيل بحساب المستفيد على بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو التقديم والتسجيل على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور،

تسجيل الدخول على حساب المستفيد عن طريق: “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. رابط التقديم على: “منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم الضمان الموحد المجاني: الاستعلام على رقم 1119.

نتيجة أهلية الضمان المطور لهذا الشهر 1444

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر سبتمبر 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من أغسطس، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف عدة دفعات حتى الآن.

الدفعة التالية من سيتم صدورها ونزول الراتب بعد التحقق.

توقيتات موعد نزول وصرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور والقديم لهذا الشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم نزول وصرف إيداع الضمان الاجتماعي للمستفيدين من النظام القديم، وذلك في الموعد الذي تم الإعلان عنه سلفا، حيث تقرر صرف راتب الضمان يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر 2022، وذلك صبيحة اليوم الخامس من شهر صفر 1444، كما قامت الوزارة من خلال منصة الضمان المطور بإرسال رسائل نصية تفيد قبول الأهلية لمن قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسيتم إيداع رواتب ومستحقات المتأهلين في حساباتهم المصرفية خلال وقت وجيز من وصل رسائل الاستحقاق على هواتفهم النقالة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التقديم برقم الهوية

يتم التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور الجديد والذي تم تفعيله في شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك وفق خطوات محددة بمعلومات وبيانات صحيحة، ويجب مراعاة الدقة في إضافة البيانات الشخصية حتى لا يتم رفض الطلب أو تعليقه لحين تصحيح البيانات والمعلومات التي يقوم المواطن بإدخالها، وعن خطوات التسجيل والتقديم فتتم طبقا للتالي:

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله غلى منصة الضمان المطور

الدخول على حسابك على منصة الضمان المطور للدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين.

سيتم عرض بيانات الطلب، وحالة طلبك، وعدد التابعين لك كعائل، وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

تعديل الطلب بتقديم تذكرة على حسابك في الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

زيارة حسابك في الضمان المطور .

. الضغط على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

القيام بإنشاء تذكرة جديدة.

اختار برنامج الدعم “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

اختيار أيقونة رفع الطلب.

كتابة نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

عقوبة المورد البشرية للمتحايل على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

الفئات المُستبعدة من استحقاق دعم الضمان المطور بعد 6 أشهر

صرح “سلطان الجريس” وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إحدى الفضائيات واستعرض شروط الاستفادة من برنامج الضمان المطور الفئات التي سيتم حجب الأهلية عنها واستبعادها، وتلك الفئات هي كالتالي:

الأسر التي يزيد دخلها بجميع أفرادها عن الحد المانع الذي أقرته الوزارة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور.

المقيمين بدور الإيواء أو العلاج التي تتكفل بها الحكومة السعودية.

من يتخلف عن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المهلة المُحددة التي تنتهي في شهر أكتوبر 2022.

التسجيل بمعلومات وبيانات غير صحيحة يستوجب نوقف صرف الراتب لجين القيم بتحديث البيانات.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

هذا ويترقب مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي موعد صرف ونزول إيداع هذا الشهر في الموعد الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديده سلفاً، وفي حال كان لديكم أي استفسارات تخصص الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التسجيل والفئات المستحقة وكيفية التعامل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو أي تساؤل أخر بما تواجهونه من صعوبات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

هنا.. نتائج امتحان الشامل 2022 جامعة البلقاء الدورة الصيفية Now الرابط الرسمي