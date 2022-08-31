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عمر شويل - جدة الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي لمستفيدي الضمان المطور والذي ينتظره جميع المستفيدين للحصول على الراتب في الموعد المقرر للصرف في كل شهر ، وترقب مستفيدي الضمان أن يتم صرف رواتب المؤهلين حديثا مع المستفيدين بالشهور الماضية إلا أن الوزارة أعلنت عن التوحيد في الصرف بالسنة الهجرية الجديدة لجميع المستفيدين من الخدمات.

الرد على ابرز أسئلة المتصلين على خدمة العملاء

تقوم الوزارة بالرد على أسئلة المواطنين عبر خدمة الرد على خدمة العملاء 19911 وتقوم بالإعلان عنها عبر منصة تويتر، وكان من أبرز الأسئلة هذا الشهر حول كيفية تسريع الرد على الأهلية للمؤهلين حديثا، حيث أعلنت الوزارة أنها تعمل على توصيل المؤسسات والهيئات معا لتعمل بشكل أسرع لتسريع التحقق من بيانات المواطنين المسجلين بالضمان، وجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بمد أجل استقبال التسجيلات الجديدة حتى أكتوبر المقبل، وجدير بالذكر أن مواعيد عمل مصرف الراجحي يتم لبحث عنها للتعرف على مواعيد وساعة الصرف.

[الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي] هل تم إيداع الراتب بالمصارف SIBS hrsd gov sa

تم قبول أهلية المرحلة الجديدة من مستفيدي الضمان المطور منذ أيام وترقب المقبولين أن يتم الصرف الخاص لهم إلا أن الوزارة أعلنت توحيد مواعيد الصرف لمستفيدي النظام القديم وأيضا مستفيدي الضمان المطور الجديد، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد مدت أجل التسجيل الإلكتروني للتسجيلات الجديدة لمستفيدي الضمان حتى أكتوبر 2022 ليتم تسجيل جميع المقبولة طلباتهم والمطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل وغيرهم، وتحرص الوزارة على تحديث البيانات وتسجيل البيانات الأحدث للمستفيدين والتأكد من الاستحقاق، كما يتم وضع عدد من العقوبات على المخالفين لنظام الضمان والحصول على الدعم النقدي من الوزارة.

أشهر المصارف لصرف رواتب الضمان

يكون مصرف الراجحي من اشهر المصارف التي يكون للضمان الاجتماعي حسابات فيها، ويكون من أهم ما يقوم مستفيدي الضمان بتسجيله والحصول عليه هو حساب مصرفي، ويتم التحقق من الغيبان البنكي الذي يتم تحويل الرواتب عليه للمقبولين في الأهلية.

وقد تسلم المواطنين رسائل الأهلية والتحقق من الإيبان البنكي منذ أيام قليلة ويتبقى لهم الحصول على الراتب الأول لهم، وينتظر المستفيدين بالنظام القديم تسلم الرواتب بالشهر الجديد.

أوقات العمل في مصرف الراجحي العامة

من الساعة 9 ص إلى الساعة 5 م ويعتبر من الأيام التي يتم العمل بها.

يوم الأحد إلى الخميس والإجازات الخاصة بالعاملين في البنك يوم الجمعة ويوم السبت.

الفروع الخاصة بالسيدات مواعيدها من الساعة 9.30 ص إلى الساعة 4.30 عصرا والإجازات الخاصة بالعاملين بالبنك يوم الجمعة ويوم السبت.

الاستعلام عن طلب الضمان المطور 1444

يقوم المستفيد زيارة الحساب الشخصي له على الضمان الاجتماعي المطور. أو الدخول على رابط الاستعلام عن بيانات مستفيد الضمان. يتم تسجيل بيانات التسجيل (رقم السجل المدني – رقم الضمان – رمز التحقق). ثم يتم العرض. يقوم بالدخول على الطلبات ثم الإجراءات للاستعلام عن تفصيلات الطلب.

رقم هاتف الضمان وكيفية الاتصال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911.

رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777.

الاتصال على الرقم المباشر 0112915588.

الاتصال على الرقم 2033333.

الاتصال على الرقم 0802007200.

الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي

يبدا العمل بمصرف الراجحي اليوم ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ويتم صرف رواتب الضمان المطور الجديد، ويستمر الصرف متاح بالمصرف لمدة ثلاثة أيام.