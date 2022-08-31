نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم وخدمات مكتب العمل 1444 بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل 1444 بالمملكة السعودية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل من أكثر الأمور التي يهتم بها المقيمون داخل المملكة السعودية والعمالة الوافدة بعد أن قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات المهمة حيث يعتبر خدمات مكتب العمل من أكثر الأمور التي يهتم بها الجميع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني الخطوات المطلوبة للاستعلام عن رسوم مكتب العمل من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية معرفة رسوم مكتب العمل بالمملكة السعودية بشكل تفصيلي وتشمل الآتي،

يجب سداد 20 ريالا سعوديا ما يعادل 7200 ريال في السنة الواحدة للوافدين، بالإضافة إلى أهمية سداد 500 ريال سعودي في الشهر الواحد والذي يعادل 6000 ريال على مدار السنة 12 شهرا.

أما بالنسبة لقيمة الرسوم الخاصة بالعمال في جميع المنشآت الصغيرة يصل إلى 100 ريال سعودي لإصدار تصريح عامل وافد، وكذلك يجب سداد 26 ريالا في الشهر الواحد والذي يعادل 9600 ريال على مدار العام عن كل وافد.

يجب على جميع الوافدين سداد جميع الرسوم المالية لمكتب العمل في الموعد المحدد له.

خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

يوجد بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن رسوم مكتب العمل من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت واليكم الخطوات كالآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت. تبدأ باختيار الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بتسجيل الدخول والضغط على خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل. في الخطوة التالية تقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وخاصة رقم الإقامة أو رقم الحدود وفي خلال ثوان سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل بالتفصيل.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة من خلال الجوال الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية،