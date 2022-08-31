نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 نستعرضه مع حضراتكم حيث لا يزال الضمان الاجتماعي من ابرز الموضوعات التى يتم القاء الضوء عليها بكثرة وتحديداً فى السنوات الاخيرة الماضية بعد تدهور الاوضاع المعيشية لعدد كبير وملحوظ من الاسر السعودية خاصةً عقب الوباء الذي انتشر موخراً وهو كوفيد 19 وكذلك بسبب التطورات التي تحدث يومياً فى المملكة كل هذه الاسباب جعلت هناك زيادة فى الاقبال على رغبة المواطنين فى الاستفادة من الضمان الاجتماعي، حيث يأتي الضمان الاجتماعي بمثابة نجدة للاسر المتضررة من العوامل التى سبق ذكرها.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

كما ذكرنا ان الضمان الاجتماعي يأتى نجدة لعدد كبير من الاسر السعودية التى تأثرت سلبياً بالاحداث الاخيرة التى جدت على المملكة من انتشار لبعض الاوبئة للاستمرار وغيرها من العوامل التى اثرت على الحالة الاقتصادية للعديد من الاسر، وقد اتاحت وزارة الموارد البشرية فرص اكبر للمواطنين الذين تأثرت احوالهم المعيشية سلبياً كى يقومون بالتقديم للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، حيث اعطت الفرصة لاستقبال طلبات تقديمات جديدة للمواطنين الذين لم يكونوا من بين مستفادي الضمان من قبل وحددت لهم موعداً لمعرفة هل تم قبول طلبهم بالانتفاع من الضمان ام لا فقد وضعت 25 يوم للرد على طلبات المواطنين اما بالقبول او بالرفض، ويرجع احقية المواطن من الانتفاع بالضمان من عدم الانتفاع الى ضرورة ان تنطبق شروط الانتفاع من الضمان على المواطن اى انه يتأكد ان ظروفه الاقتصادية والمعيشية فى حاجة لدعم مادي اضافي، ويبدأ مبلغ الضمان الاجتماعي بـ 1100 ريال لـ رب الاسرة و 550 ريال لاى تابع وقد يختلف المبلغ من مواطن لاخر وفقاً لحالته الاقتصادية.

عوامل رفض طلب الانتفاع من الضمان الاجتماعي

هناك بعض العوامل التى تحيل من امكانية الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي ويتم الافصاح عنها فى حال لم يتم قبول الطلب المقدم لوزارة الموارد البشرية وتتلخص اسباب الرفض فى:-

زيادة عدد مركبات الاسرة عن واحدة.

وجود اكثر من فرد عامل فى الاسرة الواحدة.

ازدياد الدخل الشهري للمتقدم عن مبلغ معاش الضمان.

وجود المواطن خارج السعودية لاكثر من سنة.

لينك الاستعلام عن تفاصيل الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية رابطاً يساعد المواطنين على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بـ معاش الضمان الاجتماعي بدلاً من الذهاب للمؤسسات الحكومية من اجل ابداء التساؤلات او معرفة حال الطلب المقدم للانتفاع من معاش الضمان، لذا كى تتمكن من الوصول لـ كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي عليك اللجوء الى موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية