نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (sbis.hrsd.gov.sa) لينك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر موقع وزارة الموارد البشرية وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 فقد كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية عن طريقة ورابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من ضمن أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد السوية السعودية، والتي تقوم بتقديم دعم مالي شهري يختلف بناء على بعض العوامل التي يحددها البرنامج، كما يتم تقديم الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الموارد البشرية لأهلية الحصول على الراتب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط اللازمة للتسجيل.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444
وقد أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا بسهولة من خلال الرابط الخاص بالبرنامج عبر موقع وزارة الموارد البشرية، ويتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).
- يتم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
- يتم اختيار التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي.
- يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.
- كما يتم إدخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالدخل والبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح من خلال الموقع.
- كما يتم إدخال كافة المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع لكي يتم التسجيل.
- التأكد من إدخال كافة المستندات والبيانات بشكل صحيح ثم اختيار الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم يتم اختيار تقديم طلب التسجيل والذي يتم بحثه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.
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طريقة التقديم على الضمان الجديد وأخطاء التقديم ( وموانع الاستفادة من الضمان الاجتماعي )
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
وقد جاءت الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ويجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة، كما يتم استثناء شرط الجنسية من “المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وكذلك المرأة الأرملة والمطلقة.
- من الضروري أن يكون دخل المستفيد للمستقل أو الأسرة يقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش والذي تم تحديده ليكون 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الأسرة.
- كما يجب أن يتم الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف، والتي يتم تطبيقها للقادرين من أفراد الأسرة.
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