نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الأمن العام نساء 1444 “جندي” عبر أبشر توظيف والمستندات المطلوبة jops.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الأمن العام نساء 1444 نتائج القبول الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية، أصبحت من أهم المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل الكادر النسائي، المتقدم لشغل وظيفة جندي في الأمن العام إدارة المرور في العديد من مناطق، دعت لجنة القبول المركزي المترشحات لإستكمال إجراءات القبول النهائي والتي تتمثل في الحضور في المواعيد المحددة لكل عنصر، وإحضار المستندات المطلوبة للمراجعة والتي سنقدمها لمتابعي ثقفني، من خلال هذا المقال وكذالك سنوضح طريقة الإستعلام الإلكتروني عن القبول.

رابط نتائج الأمن العام نساء

كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت النتائج الأولية للقبول وجاء عبر الموقع الرسمي للأمن العام، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم الإعلان عن القبول المبدئي لوظيفة جندي في الأمن العام إدارة المرور، ودعت اللجنة المتقدمين للوظائف الدخول على منصة أبشر توظيف، وتسجيل بياناتهم والإستعلام الإلكتروني الآن.

نتائج القبول المبدئي لوظائف المرور نساء

الدخول على الرابط الإلكتروني أبشر توظيف وزارة الداخلية jops.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة للدخول أسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على نتائج ثم تحديد نتائج الأمن العام إدارة المرور.

تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية ثم رقم الطلب.

الضغط على أستعلام.

نتائج الأمن العام نساء 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي أن على المقبولات بصفة مبدئية، عدم أصطحاب أي مرافق في المقابلات الشخصية، وأنه لن يسمح بدخول أي مرافق مع المقبولين مبدئياً، ويجب الالتزام التم بالمواعيد والتوقيتات المحددة لكل عنصر، ولن يسمح بالتأخير عن الموعد ومن يتغيب يصبح متنازل عن حقه في الوظيفة.

المستندات المطلوبة للمراجعة