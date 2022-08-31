نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ الدعم المادي الشهري وكيفية التواصل مع حساب المواطن بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن صدور نتائج الأهلية الخاصة بشهر سبتمبر القادم 2022م حيث أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين من الدعم المادي الشهري معرفة أهلية الاستحقاق من عدمه وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، وبناءا على ذلك أوضح حساب المواطن خدمة المستفيدين يجري دورياً 10 من كل شهر ميلادي فعلى ويمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا وافقت عطلة رسمية لجميع الموظفين السعوديين، وأضاف إلى ذلك أن يمكن الاستعلام عن الدعم المقدم للمستفيدين والمستفيدات السعوديين بالمملكة ومعرفة أحقيتك لكي يتم الحصول على دعمه الشهري، يجب اتباع كافة الخطوات اللازمة الموضحة من قبل موقع ثقفني لكي يتم إظهار جميع التفاصيل الخاصة بصرف الدعم المادي والأهلية للمستفيدين بالمملكة.

موعد صرف الدفعة الجديدة :

حساب المواطن قرر على أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك يوضح على أن يوف يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم وهذا إذا صادف عطلة رسمية داخل المملكة، وبناءا على ذلك سوف يتم الصرف يوم 10 سبتمبر القادم وهذا يوافق يوم السبت عطلة رسمية، ولذلك تم تأخيره يوم وبناءا على ذلك سوف يتم الصرف يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر القادم 2022م .

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن بالمملكة. ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الإستعلام عن حساب المواطن. يجب بعد ذلك اضافة رقم الهوية الوطنية، والرقم المرئي. ثم بعد ذلك النقر على الاستمرار للاستعلام عن الخدمة.

كم يبلغ الدعم المادي:

يكون مبلغ الدعم لحساب المواطن للفرد العائل يصل إلى 417 ريال سعودي. سوف يكون استحقاق الطفل التابع الذي لا يقل عمره عن 18 عام يصل الى 125 ريال سعودي. يبلغ الدعم المستحق فيما فوق سن ال 18 يصل إلى 209 ريال سعودي.

كيفية التواصل مع حساب المواطن :

يمكن التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء من برنامج حساب المواطن من خلال الاتصال على رقم 19912 يمكن التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية. سوف يتم التواصل عن خلال خدمة “صوتك مسموع” .

وقد تجد الإشارة إلى أن قمنا بختم حديثنا عن كيفية توضيح مبلغ الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بعرض خطوات التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن.