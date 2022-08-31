أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك نقدى فورى بمبالغ مالية كبيرة

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عمر شويل - جدة أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك نقدى فورى ، تمويلك بسيولة نقدية سريعة وفورية يمكن الحصول عليها بشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها العميل في المملكة العربية السعودية ، حيث يرغب العميل في الاستفادة من حلول تمويلية بإجراءات سريعة وميسرة.

قدم أونلاين وأستلم تمويلك نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، حيث يوفر هذا التمويل الشخصي للعميل السيولة النقدية التي دائماً ما يحتاج إليها ، لقد جاء هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية ونقدية كبيرة والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية في المملكة.

ما هى المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل للتمويل ؟

وفرت شركة تسهيل للتمويل العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة.

تم تصميم هذا المنتج بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة من خلال هذا التمويل الشخصي مبالغ مالية ونقدية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي تلك المبالغ المالية بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب أيضاً إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

وفرت شركة تسهيل للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

كيف يمكن أن يقدم العميل علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل؟

من أجل تسهيل عملية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل ، أتاحت الشركة للعملاء إمكانية التقديم على الطلب أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، حيث يتم إتمام جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي بداية من التقديم على الطلب وحتى التوقيع على العقد بصورة إلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل