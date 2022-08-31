نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة من خلال وزارة العمل وكذلك عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة من خلال وزارة العمل خدمة نقل خدمات وافد من أكثر الخدمات التي يهتم بها جميع المقيمين داخل المملكة السعودية والتي تقوم بتقديمها وزارة العمل بالمملكة السعودية عبر الإنترنت لكي يتمكن الجميع من الاستفادة من كافة الخدمات بكل سهولة من خلال الموقع علي الإنترنت ويبحث الجميع عن خطوات الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ومعرفة خطوات الاستعلام عن نقل خدمات وافد من خلال منصتها الإلكترونية.

الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن خطوات نقل خدمات وافد برقم الإقامة من خلال مكتب العمل بالمملكة السعودية وتشمل الآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل عبر الإنترنت ثم الضغط على خدمات مكتب العمل. تبدأ بتحديد خدمة عامل وافد والضغط على الاستعلام برقم الإقامة الخاص بالوافد ثم إضافة رقم الإقامة في المكان المطلوب. تقوم بكتابة رمز التحقق المرئي ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالنقل خدمات وافد برقم الإقامة.

الاستعلام عن نقل خدمات وافد عبر أبشر

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة الخطوات المطلوبة للنقل خدمات وافد في المملكة السعودية عبر أبشر وتشمل الآتي،

يتم الذهاب إلى منصة أبشر عبر الإنترنت واختيار أبشر أفراد ثم الضغط على خدماتي. بعد ذلك تقوم باختيار خدمات الجوازات والضغط على نقل الخدمات سوف تجدها أمامك في القائمة ثم اختيار عرض طلبات نقل الخدمات وسوف تظهر لك جميع الطلبات الخاصة بنقل الخدمات.

أهم شروط نقل خدمات عامل وافد

يمكنك الاطلاع على شروط نقل خدمات عامل وافد من خلال الآتي،