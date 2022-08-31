نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير دعم سكني للنساء الأرامل والمطلقات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معايير دعم سكني للنساء الأرامل، أعلنت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة عن أحد أفضل البرامج السكنية الداعمة للمواطنات السعوديات من المطلقات والأرامل وغير المتزوجات، وأعلنت وزارة الإسكان عن برنامج الدعم السكني عام 2017 م؛ وقامت بتحديد 120 ألف وحده سكنية منها الجاهز وأخرى تحت الإنشاء في جميع ارجاء المملكة وقامت الوزارة أيضا بتخصيص 75 ألف أرض سكنية و85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية بمجموع 280 الف منتج إسكاني، وتكثف المملكة جهودها في دعم المواطنين الأكثر احتياجاَ ممن لا يملكون وحدات أو عقارات سكنية ويتم ذلك بالمعايير التي حددتها الوزارة.

معايير دعم سكني للنساء الأرامل 1444:

إن برنامج دعم سكني هو أحد أكبر وأهم البرامج في المملكة العربية السعودية والتي تخص دعم المواطن والتي تتبع وزارة الإسكان في السعودية، وصندوق التنمية العقارية، ويعمل البرنامج على توفير الدعم المالي للعديد من المواطنين الفقراء والأكثر حاجه، كما يعمل البرنامج على توفير الدعم للسيدات الأرامل، وتم تحديد عدد من الشروط التي تخص الحصول على دعم سكني للسيدات الأرامل، والتي حددتتها وزارة الإسكان، وجاءت تلك المعايير كالتالي:

في البداية يشترط على المتقدمة أن تكون حاملة للجنسية السعودية.

كما يجب ألا تكون المستفيدة مالكة لأي وحدة سكنية، مسجلة بأسمها.

أيضا يشترط ألا تملك أي أصول سكنية.

كذلك يجب ألا تكون الأرملة من إحدى مستفيدات دعم سكني مسبقا.

في النهاية على المتقدمة أن تكون مقيمة إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

معايير الدعم السكني للمطلقات:

تعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية، على توفير دعم مادي، والذي يتيح للمواطنيين الحصول على حاجاتهم الشخصية وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن المملكة تقدم الكثير من برامج الدعم المادي المختلفة، والذي يعد من أبرزها هو برنامج سكني، والذي يتبع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويعمل البرنامج على دعم المواطن السعودي الذي لا يمتلك مسكن خاص، ويتم تقديم الدعم للنساء المطلقات، وذلك ضمن مجموعة من المعايير حددتها وزارة الإسكان، للاستفادة من الدعم، والتي جاءت كالتالي: