نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات مبايعة المركبات في أبشر إلكترونيا ونقل ملكية المركبة للمشتري الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات مبايعة المركبات في أبشر إلكترونياً منصة أبشر يوجد عليها كثير من الخدمات التي يحتاجها المقيمين والمواطنين داخل المملكة السعودية والتي تسهل عليهم إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات بدون الذهاب إلى المقر الخاص بهذه الخدمة الإلكترونية مع إمكانية مبايعة المركبات من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم عبر موقعنا ثقفني لمعرفة خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر وأهم الخطوات المطلوبة لشراء مركبة من خلال هذه المنصة الإلكترونية بشكل صحيح.
خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر
يمكن التعرف على خطوات مبايعة المركبات من خلال المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية،
- يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال الموقع الرسمي الخاص بها والضغط على أبشر أفراد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم وطباعة كلمة المرور الضغط على تسجيل دخول.
- تبدأ بإضافة رمز التحقق على الهاتف والضغط على تسجيل دخول ثم اختيار خدمات المركبات.
- تقوم بتحديد خدمات مبايعة المركبات ثم اختيار نوع المستخدم.
طريقة بيع المركبة عبر أبشر
يمكنك أن تقوم ببيعه سياراتك من خلال المنصة عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل الآتي،
- يتم الذهاب إلى منصة أبشر والضغط على اسم المستخدم وإضافة كلمة ثم اختيار تسجيل الدخول.
- سوف يصل إليك رمز التحقق على الجوال الخاص بك تقوم بالضغط على تسجيل الدخول بعد كتابة رمز التحقق واختيار خدمات المركبات.
- تقوم بتحديد خدمة مبايعة المركبات والضغط على أيقونة بائع ثم اختيار المركبة تقوم بإضافة ثمن المركبة وتأكيدها.
- بعد ذلك تكون بإضافة رقم هوية المجتمع وتحديد نوع التقويم وتاريخ ميلاد المشتري ثم الضغط على متابعة وتبدأ برفع.
- في الخطوة الأخيرة تكون بالضغط على إتمام المبايعة حتى يتم تحويل ثمن المركبة على حساب الضامن بعملية المبايعة.
خطوات شراء مركبة عبر أبشر
يمكنك شراء مركبها عبر أبشر للإستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية
- تقوم بالدخول إلى بوابة أبشر الأفراد وإضافة أسماء المستخدم وكلمة الدخول.
- تبدأ باضافات رمز التحقق وتسجل الدخول ثم اختيار خدمات المركبة بعد ذلك تقوم بتحديد خدمة مبايعة المركبات والضغط على مشتري.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على قبول واختيار البنك ثم تبدأ بإضافة ايبان الحساب البنكي وتقوم بتحديد المدينة والحي والضغط على متابعة.
- بعد ذلك تقوم بتأمين المكتبة وتسديد رسوم نقل السيارة ثم الضغط على متابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات مبايعة المركبات في أبشر إلكترونيا ونقل ملكية المركبة للمشتري الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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