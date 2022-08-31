نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات مبايعة المركبات في أبشر إلكترونيا ونقل ملكية المركبة للمشتري الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات مبايعة المركبات في أبشر إلكترونياً منصة أبشر يوجد عليها كثير من الخدمات التي يحتاجها المقيمين والمواطنين داخل المملكة السعودية والتي تسهل عليهم إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات بدون الذهاب إلى المقر الخاص بهذه الخدمة الإلكترونية مع إمكانية مبايعة المركبات من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم عبر موقعنا ثقفني لمعرفة خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر وأهم الخطوات المطلوبة لشراء مركبة من خلال هذه المنصة الإلكترونية بشكل صحيح.

خطوات مبايعة المركبات عبر أبشر

يمكن التعرف على خطوات مبايعة المركبات من خلال المنصة عن طريق اتباع الخطوات التالية،

يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال الموقع الرسمي الخاص بها والضغط على أبشر أفراد. بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم وطباعة كلمة المرور الضغط على تسجيل دخول. تبدأ بإضافة رمز التحقق على الهاتف والضغط على تسجيل دخول ثم اختيار خدمات المركبات. تقوم بتحديد خدمات مبايعة المركبات ثم اختيار نوع المستخدم.

طريقة بيع المركبة عبر أبشر

يمكنك أن تقوم ببيعه سياراتك من خلال المنصة عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل الآتي،

يتم الذهاب إلى منصة أبشر والضغط على اسم المستخدم وإضافة كلمة ثم اختيار تسجيل الدخول. سوف يصل إليك رمز التحقق على الجوال الخاص بك تقوم بالضغط على تسجيل الدخول بعد كتابة رمز التحقق واختيار خدمات المركبات. تقوم بتحديد خدمة مبايعة المركبات والضغط على أيقونة بائع ثم اختيار المركبة تقوم بإضافة ثمن المركبة وتأكيدها. بعد ذلك تكون بإضافة رقم هوية المجتمع وتحديد نوع التقويم وتاريخ ميلاد المشتري ثم الضغط على متابعة وتبدأ برفع. في الخطوة الأخيرة تكون بالضغط على إتمام المبايعة حتى يتم تحويل ثمن المركبة على حساب الضامن بعملية المبايعة.

خطوات شراء مركبة عبر أبشر

يمكنك شراء مركبها عبر أبشر للإستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية