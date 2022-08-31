هل التسجيل في معروف يلغي الضمان الاجتماعي ؟

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عمر شويل - جدة من أكثر ما يبحث عنه المتقدمين المستحقين بالمملكة العربية السعودية هو الإجابة عن السؤال هل التسجيل في معروف يلغي الضمان وهل يؤثر التسجيل في منصة ضمان على طبيعة وقيمة المخرجات الخاصة بالدعم المقدم من قبل نظام الضمان الاجتماعي المطور، نتعرف من خلال السطور التالية عن إجابة السؤال وكيفية التسجيل على المنصة.

التسجيل في منصة معروف

يُعد من الأمر السهل على أصحاب المتاجر الإلكترونية تسجيل المتاجر الخاصة بهم على المنصة الإلكترونية من أجل توسيع النشاط التجاري الخاص بهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لـ ” منصة معروف ” الإلكترونية.

النقر على أيقونة ” إنشاء حساب “.

الإطلاع على كافة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية المتبعة على المنصة ومن ثم النقر على أيقونة ” موافق “.

الضغط على أيقونة ” التالي “.

الانتقال بعد ذلك إلى صفحة التسجيل الموحد الخاص بوزارة التجارة.

النقر على أيقونة ” التالي “.

تعبئة البيانات المطلوبة في حقولها الصحيحة والتي تتضمن ما يلي:

البيانات الشخصية للتاجر ” الاسم كامل، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد الإلكتروني “.

تعبئة البيانات الخاصة بالنشاط التجاري ” طبيعة المنتجات، رقم السجل التجاري “.

استكمال الخطوات الخاصة بالتسجيل على المنصة وذلك بحسب التعليمات الخاصة بالنظام.

يمكن التأكد من نجاح التسجيل على المنصة من خلال البحث عن المتجر على المنصة.

هل التسجيل في معروف يلغي الضمان

ردت الجهات المختصة في منصة معروف على سؤال هل التسجيل في معروف يلغي الضمان بأن التسجيل على المنصة لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على طبيعة المخرجات أو قيمة الدعم الاجتماعي المقدم من قبل نظام الضمان الاجتماعي المعتمد من قبل الحكومة السعودية.

التواصل مع منصة معروف

من الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية قد أتاحت إمكانية التواصل مع فريق المساعدة والدعم الفني لمنصة معروف من خلال اتباع الخطوات التالية: