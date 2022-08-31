طريقة التسجيل فى وظائف حرس الحدود 1444 رجال عبر منصة أبشر 

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عمر شويل - جدة التقديم على وظائف حرس الحدود 1444،أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن وجود بعض الوظائف الشاغرة المؤقتة للرجال وتحديدا وظيفة محاسب، كما حددت بعض الشروط التي يجب توافرها فى من يرغب للتقديم على الوظيفة، مما جعل محركات البحث تتزايد عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وكيفية القيام بالتقديم على وظائف حرس الحدود 1444 منذ أن قامت المديرية بفتح باب التسجيل إلكترونياً أول أمس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فتعرف معنا على موعد التقديم على وظائف حرس الحدود والرابط الرسمي للتسجيل.

شروط التقديم على وظيفة حرس الحدود 1444

أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية وغير متزوج من امرأة غير سعودية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة، وفى حال خريجين الجامعات بالخارج لابد من معادلة شهادتهم.

اجتياز جميع الاختبارات فى المقابلة الشخصية التي تشمل الكشف الطبي والاختبار العملي.

ألا يكون المتقدم كان معيناً فى منصب فى الخدمة العسكرية من قبل.

موعد التقديم على وظائف حرس الحدود

قد تم فتح باب التقديم والتسجيل فى وظائف حرس الحدود للرجال فقط (وظيفة محاسب) بداية من أمس الموافق الثلاثاء 30 أغسطس 2022، 2 صفر 1444، ويستمر التقديم لمدة 3 أيام متواصلة لينتهى يوم الخميس الموافق 5 صفر 1444.

طريقة التسجيل فى وظائف حرس الحدود عبر منصة أبشر

يهتم شريحة كبيرة من الموطنين بالوظائف المقدمة من المديرية العامة بحرس الحدود، حيث أنها تعد من الوظائف المرموقة التي يحلم بها الكثير ويرغب فى الحصول على مزاياها المختلفة، ومن أجل التقديم على وظيفة المحاسب بنظام التعاقد يجب عليك تتبع الخطوات التالية: