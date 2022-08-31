نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل فى وظائف حرس الحدود 1444 رجال عبر منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة التقديم على وظائف حرس الحدود 1444،أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن وجود بعض الوظائف الشاغرة المؤقتة للرجال وتحديدا وظيفة محاسب، كما حددت بعض الشروط التي يجب توافرها فى من يرغب للتقديم على الوظيفة، مما جعل محركات البحث تتزايد عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وكيفية القيام بالتقديم على وظائف حرس الحدود 1444 منذ أن قامت المديرية بفتح باب التسجيل إلكترونياً أول أمس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فتعرف معنا على موعد التقديم على وظائف حرس الحدود والرابط الرسمي للتسجيل.
شروط التقديم على وظيفة حرس الحدود 1444
- أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية وغير متزوج من امرأة غير سعودية.
- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة، وفى حال خريجين الجامعات بالخارج لابد من معادلة شهادتهم.
- اجتياز جميع الاختبارات فى المقابلة الشخصية التي تشمل الكشف الطبي والاختبار العملي.
- ألا يكون المتقدم كان معيناً فى منصب فى الخدمة العسكرية من قبل.
موعد التقديم على وظائف حرس الحدود
قد تم فتح باب التقديم والتسجيل فى وظائف حرس الحدود للرجال فقط (وظيفة محاسب) بداية من أمس الموافق الثلاثاء 30 أغسطس 2022، 2 صفر 1444، ويستمر التقديم لمدة 3 أيام متواصلة لينتهى يوم الخميس الموافق 5 صفر 1444.
طريقة التسجيل فى وظائف حرس الحدود عبر منصة أبشر
يهتم شريحة كبيرة من الموطنين بالوظائف المقدمة من المديرية العامة بحرس الحدود، حيث أنها تعد من الوظائف المرموقة التي يحلم بها الكثير ويرغب فى الحصول على مزاياها المختلفة، ومن أجل التقديم على وظيفة المحاسب بنظام التعاقد يجب عليك تتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.
- اضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.
- مرر إلى أسفل تجد الوظائف المتاحة، قم بالضغط على الوظيفة التي ترغب فى التقديم عليها.
- قم بالموافقة على كافة الشروط وقواعد الوظيفة، ثم اضغط على تقديم الطلب.
- قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك، والمؤهلات العلمية والتخصص.
- اضغط على أيقونة عرض وحفظ، وسوف يخبرك الموقع أنه تم تقديم الطلب بنجاح.
- ثم انتظر بعد ذلك نتائج التقديم على الوظائف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل فى وظائف حرس الحدود 1444 رجال عبر منصة أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.