نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة قيادة أبشر للرجال والنساء مع حجز موعد من خلال ابشر المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار رخصة قيادة أبشر لأول مرة عبر موقع ابشر الإلكتروني المملكة العربية السعودية وهي خدمة يستفيد منها المواطن السعودي والمقيمين داخل حدود الأراضي الحجازية والمفعلين ولديهم حساب علي منصة ابشر الإلكترونية وسوف نشرح لحضراتكم في هذا المقال خدمة إصدار رخصة القيادة الجديدة وسوف نتعرف سويا علي رسوم إصدار رخصة قيادة للرجال وللنساء والشروط والخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ الخدمة بنجاح كما سوف نوضح لكم كيفية حجز موعد رخصة قيادة أبشر من خلال منصة ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية.

إصدار رخصة قيادة أبشر

تسعي الحكومة السعودية لتسهيل أجراءات إصدار رخصة قيادة المركبات والدراجات النارية للتيسير علي المواطنين والمقيمين من السير برخصة سارية المفعول وقانونية لذا تقدم لكم خدمة استخراج رخصة القيادة عبر موقع ابشر المرور بطريقة إلكترونية لتسهيل الخطوات عليكم مع توافر الفحص الطبي الشامل لك وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ودفع رسوم رسوم إصدار رخصة قيادة جديدة لأول مرة فبرجاء اتباع الخطوات التي سوف نمليها عليكم في هذا المقال.

حجز موعد رخصة قيادة أبشر

إليكم الآن خطوات إصدار رخصة قيادة ابشر المرور عن طريق بوابة ابشر لخدمات الأفراد الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وجاءت الخطوات كالتالي :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني الخدمات الإلكترونية المتكاملة للإفراد. نقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. نكتب كلمة المرور في الحقل الفارغ المخصص لها ونضغط علي أيقونة تسجيل الدخول. نذهب إلي الخدمات الإلكترونية ومنها نختار خدمات المرور. ونختار خدمة حجز موعد إصدار رخصة قيادة أبشر السعودية.

سوف ينقلنا الموقع إلي صفحة بها بعض الحقول الفارغة والمرجو ملئها بالبيانات المطلوبة من الاسم والعمر والجنس ورقم الهوية أو رقم الإقامة وغيرها من المعلومات ونتابع باقي الخطوات علي الموقع حتي يتم الانتهاء من تقديم الطلب.

رسوم إصدار رخصة قيادة

يرجي منك عزيزي القارئ زيارة رابط إصدار رخصة قيادة أبشر السعودية من خلال موقع ابشر المرور الإلكتروني المملكة العربية السعودية واتباع خطوات حجز الموعد كما نرجو منكم إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية و6 صور شخصية والكشف الطبي لك علي إلا يكون المتقدم اقل من 18 عام مع دفع رسوم الخدمة.